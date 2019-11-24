  • BIST 106.588
  • Altın 268,562
  • Dolar 5,7159
  • Euro 6,3130
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

"Dedikodular CHP Genel Merkezi'nde üretildi"

Tek başına kalsa bile mücadele edeceğini söyleyen Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ile hesaplaşacağını söyledi.
"Dedikodular CHP Genel Merkezi'nde üretildi"

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, bir CHP'linin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ortaya attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bunun doğru olabileceğini söyledi. Rahmi Turan, üzerinde oluşan baskının ardından bu ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce bu iddiayı kesin bir dille yalandı.

Rahmi Turan ise kaynağının Talat Atilla olduğunu söyledi.

Yaşananların üzerine bir açıklama daha yapan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye kumpas kurulduğunu söyledi.

Muharrem İnce, yaşananlara cevap vermek için Yalova'daki evinin bahçesinde kameralar karşısına geçti.

KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM, KABUL ETMEDİ

İnce'nin açıklamalarından satır başları;

"Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonda yalan var dedim. Birlikte açıklama yapalım, birlikte fotoğraf verelim dedim. Yanıt gelmedi.

Ortada bir komplo, tezgah var.

DEDİKODULAR CHP GENEL MERKEZİ'NDE ÜRETİLDİ

Bu tezgahı kim kurdu. Muharrem İnce, 24 Haziran'dan itibaren bir iftira kampanyasıyla karşı karşıya. Seçim akşamı alkollüydü, neredeydi... Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretildi.

Muharrem İnce'den bu kadar çekinmeleri, bana gurur veriyor.

BENİ YIPRATMAYA HARCADIKLARI ENERJİYİ...

Beni yıpratmaya harcadıkları enerjiyi, AKP'ye karşı harcasalar emin olun iktidar oluruz.

ERDOĞAN ÇIKTI MEYDAN OKUDU, KİMİ KANDIRIYORSUNUZ

Saray komplosu diyerek bu işin içinden çıkamazsınız. Bunun neresinde Erdoğan? Çıktı meydan okudu. Görüştüğümü ispatlarsan Cumhurbaşkanlığından ispat ederim dedi. Kimi kandırıyoruz. Bu başka bir şey. Sen Erdoğan'ın ağzına malzemeyi kendin veriyorsun.

MÜCADELEDE EDECEĞİM, HESAPLAŞACAĞIZ

Tek başıma kalsam yine mücadele edeceğim.

Mutlaka hesaplaşacağız. Hesaplaşmadan helalleşmeyeceğiz.

Takdir kamuoyunundur. 82 milyonun vicdanına seslenerek bitiyorum. Ben bunun neresindeyim.

Adımı CHP Genel Merkezi'nde karalayarak tartışmak yazık günah değil mi. 41 yıl sonra 30 barajını ben aştırmadım mı? Bunu beraber yapmadık mı? Kendiniz aday olamadınız, beni aday yapmak zorunda kalmadınız mı?"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Katkı maddeli ekmekten uzak durun"24 Kasım 2019 Pazar 11:10
  • Mısır'da kedi heykelleri ve mumyaları bulundu24 Kasım 2019 Pazar 11:08
  • Perre Antik Kenti'ni bu yıl 10 bin kişi gezdi24 Kasım 2019 Pazar 10:38
  • '5. Türk Filmleri Haftası' yarın Bakü'de başlayacak24 Kasım 2019 Pazar 10:37
  • Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Wulff'tan 'İslamiyet bize aittir' vurgusu24 Kasım 2019 Pazar 10:27
  • Dipsiz Göl'de son durum24 Kasım 2019 Pazar 10:24
  • Bakan Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti24 Kasım 2019 Pazar 10:18
  • Barış Pınarı Harekatı bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu24 Kasım 2019 Pazar 10:02
  • Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'nun istifası istendi24 Kasım 2019 Pazar 09:55
  • Akılalmaz olay! Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu24 Kasım 2019 Pazar 09:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti