  • BIST 1.393
  • Altın 448,865
  • Dolar 8,0800
  • Euro 9,5255
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
» »

Define bulmak amacıyla kulübede kuyu açan 4 kişi suçüstü yakalandı

Define bulmak amacıyla kulübede kuyu açan 4 kişi suçüstü yakalandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, ormanlık alanda bulunan kulübenin içerisinde define bulmak amacıyla kuyu kazan 4 kişi, suçüstü yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karamürsel Tepeköy Mahallesi’nde ormanlık alanda kulübe içerisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerin ardından kulübeye baskın yapan polis, kulübe içerisinde kurdukları vinç ile kuyu içerisine giren ve dedektör ile altın arayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Olayla ilgili 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Define bulmak amacıyla kulübede kuyu açan 4 kişi suçüstü yakalandı
Define bulmak amacıyla kulübede kuyu açan 4 kişi suçüstü yakalandı
Kedi ağzında taşıdığı yavrularını veterinere getirdi 
Kedi ağzında taşıdığı yavrularını veterinere getirdi 
Ankara'da 29 Norveç orman kedisine el konuldu
Ankara'da 29 Norveç orman kedisine el konuldu
Yolu kardan kapalı köyde hastalanan Yusuf bebek için 13 saat süren seferberlik
Yolu kardan kapalı köyde hastalanan Yusuf bebek için 13 saat süren seferberlik
Sivil polis, müşteri gibi korsan taksiye bindi, sürücü 8 bin 349 lira ceza yedi
Sivil polis, müşteri gibi korsan taksiye bindi, sürücü 8 bin 349 lira ceza yedi
'Dünyanın en dar sokağı’ restore ediliyor
'Dünyanın en dar sokağı’ restore ediliyor
Son Eklenen Videolar
Balkan şampiyonluğuyla Türk atletizm tarihine geçen Ayşe Tekdal
Balkan şampiyonluğuyla Türk atletizm tarihine geçen Ayşe Tekdal
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
İzmir'de sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavga kamerada
İzmir'de sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavga kamerada
Samsun'da yasağa rağmen asker uğurlamasında kurallar unutuldu
Samsun'da yasağa rağmen asker uğurlamasında kurallar unutuldu
Çıplak fotoğraflarımı gösterip darbettiler
Çıplak fotoğraflarımı gösterip darbettiler
Öfkeli kadın, otomobilin camını taşla patlattı
Öfkeli kadın, otomobilin camını taşla patlattı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti