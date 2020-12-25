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Define haritalarıyla yakalandılar

Samsun’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 define haritası ve 98 define yeri bilgisine ilişkin notlar ele geçirildi.
Define haritalarıyla yakalandılar

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir olaya ilişkin yapılan iletişim dinlemesi sırasında, kaçak kazı yapıldığına dair bulgular tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri, İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen 7 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 harita, 1 büyük kağıda çizilmiş define haritası, 98 adet define yerleri ile ilgili not kağıdı, 1 kürek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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