Definecilerin talan ettiği manastır restore edilecek

ARTVİN’in Yusufeli ilçesi Tekkale köyündeki Tekkale Manastırı, definecilerin kaçak kazısında talan edildi. Yıkılma riski ile karşı karşıya kalan kilisenin restorasyonu için proje çalışması başlatıldı.

Yusufeli ilçesi Tekkale köyünde bulunan, yöredeki Orta Çağ dönemi manastır oluşumunu yansıtan Tekkale Manastırı, defineciler tarafından yapılan kaçak kazılar sonucu talan edildi. Köy halkı, tarihe meydan okuyan kilisenin daha fazla tahrip olmadan restore edilip, turizme kazandırılmasını istedi. Yıkılma riski ile karşı karşıya kalan kilisenin restorasyonu için çalışma başlatıldı. Kilisede inceleme yapan heyet restorasyon planlaması yaptı.

‘MUHTEŞEM BİR TARİHİ ESER’

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, kilisenin en kısa sürede onarılacağını ve turizme kazandırılacağını belirterek, “Manastır muhteşem bir tarihi eser. Yusufeli halkının da bu kilisenin onarılması ve turizme kazandırılmasıyla ilgili yoğun bir talebi vardı. İnşallah kısa zamanda projelerimizi hazırlayacağız ve bu eseri ülkemiz turizmine kazandıracağız. İlçemizde çok sayıda kilise var, bu kilise de 3’üncü büyük kilisedir. Diğer kiliselerin restorasyonları tamamlandı. Bu kilisemiz de kısa sürede onarılacak ve turizme kazandırılacak” dedi.

‘ONARILMASINI İSTİYORUZ’

Kiliseyi gezen Hatice Büşra Özdemir ise, “İlçemizde bulunan 3 büyük kiliseden birindeyiz, diğer kiliselerin restorasyonları yapılmış ancak burası diğerleri kadar bakımlı bir kilise değil. İlçe halkı olarak buranın onarılmasını istiyoruz” diye konuştu.

TEKKALE MANASTIRI

Manastır, plan açısından Barhal Kilisesi’ne benzemektedir. Yöredeki Orta Çağ dönemi manastır oluşumunu en iyi biçimde yansıtan kompleks yapı, kilise, trapeza ve seminer odasıyla bu yapı topluluğunun güney doğusunda ayrı olarak inşa edilen şapelden oluşmaktadır. Manastır dört farklı yapıdan oluştuğu için tarihi kaynaklarda olduğu gibi, günümüzde de ‘Dört Kilise’ olarak anılmaktadır. Kilise, manastırın odak noktasını teşkil eden yapı üç neftli bazilikal planlı olup, doğu cephesi düşey olarak iki farklı yüksekliğe, yatay olarak üç kademeli bölümden oluşmaktadır.