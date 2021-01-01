  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -2 °C
»

Değerli kağıt bedelleri açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2021 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.
Değerli kağıt bedelleri açıklandı

Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2021'de ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 20 lira ile 40 lira arasında olacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 180 lira olarak uygulanacak.

Kimlik kartları 30 lira, aile cüzdanları 160 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 225 lira, motorlu araç tescil belgesi 200 lira, iş makinesi tescil belgesi 170 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 12 lira, Mavi Kart ise 16 lira bedelle satılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2020'de dünya en çok onu konuştu: Yerli silahın yenisi geliyor01 Ocak 2021 Cuma 09:44
  • Türkiye ve dünya gündemi01 Ocak 2021 Cuma 09:31
  • Değerli kağıt bedelleri açıklandı01 Ocak 2021 Cuma 09:29
  • Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor01 Ocak 2021 Cuma 09:26
  • New York Times Meydanı'nda yeni yıl sanal ortamda kutlandı01 Ocak 2021 Cuma 09:25
  • Depremin vurduğu Fukuşima sakinlerinin yüzde 30'u geçen 10 yılda yeniden yapılanmadan memnun01 Ocak 2021 Cuma 09:25
  • İngiltere'nin AB'den ayrılığı resmen tamamlandı01 Ocak 2021 Cuma 09:23
  • Trump çalışma ve göçmen vizelilerin girişinin askıya alınması uygulamasını 31 Mart'a uzattı01 Ocak 2021 Cuma 09:22
  • Avrupa yeni yıla Kovid-19 kısıtlamaları altında girdi01 Ocak 2021 Cuma 09:21
  • Fransız gazeteciden Erdoğan'a 'oyun değiştirici lider' övgüsü01 Ocak 2021 Cuma 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti