  • BIST 1.577
  • Altın 444,106
  • Dolar 7,3832
  • Euro 8,9599
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -3 °C
SON DAKİKAMerkez Bankası faiz kararını açıkladı
»

'Deli Selim'in ailesi Ata Demirer'in gelip helallik almasını istiyor

Roman müziğinin efsane ismi olarak nitelenen "Deli Selim" lakaplı Selim Kızılcıklılar için, vefatının 26. yılında mezarının başında anma töreni düzenlendi.
'Deli Selim'in ailesi Ata Demirer'in gelip helallik almasını istiyor

"Ayılana gazoz, bayılana limon", "Mastika", "Bu fasulye 7,5 lira" gibi şarkıların bestecisi Edirneli klarnet virtüözü "Deli Selim", Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği öncülüğünde düzenlenen törenle Acı Çeşme Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı konuşmada, Kızılcıklılar'ın, sanatı ve müziğiyle Türkiye'nin hafızasında derin iz bıraktığını söyledi.

Kızılcıklılar'ın, kentin önemli bir değeri olduğunu, kendisini saygı ve rahmetle andıklarını dile getiren Gürkan, belediye olarak bakımını yaptıkları kabri, en kısa zamanda düzenleyeceklerini belirtti.

Gürkan, doğuştan müziğe yetenekli Roman vatandaşların yeteneklerini geliştirmek üzere hazırladıkları projeyi, kısa sürede hayata geçireceklerini ifade etti.

"Deli Selim'in" ailesi Ata Demirer'i bekliyor
Merhumun eşi Ayşe Kızılcıklılar da, hareketli yaşamı nedeniyle eşine "deli" lakabını taktığını ve eşinin, sanat camiasında da bu lakapla anıldığını söyledi.

Oğlu Murat Kızılcıklılar ise babasının eserleriyle ilgili telif elde edememekten yakındı.

Sanat camiasındaki pek çok ismin babasının eserlerini telifsiz icra ettiğini anlatan Murat Kızılcıklılar, "Ayılana gazoz şarkısını Kibariye okumuştu. Hiçbirinden telif hakkı alamadık. Herkes belli şekilde okudu. Okuduğu eserlerin hakkının ödenmesini istiyoruz sadece. Ata Demirer babamın 4-5 parçasını okudu biz paranın peşinde değiliz, en azından gelip annemizden hakkını helal ettirseydiler." diye konuştu.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı da "Deli Selim'in" Roman müzik kültürüne büyük katkılar sağladığını ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den Irak'taki terör saldırısına kınama21 Ocak 2021 Perşembe 13:59
  • Haluk Bayraktar: Türkiye harp doktrinlerini değiştirecek ülke konumuna geldiyse hepsi kararlı duruşun yansımasıdır21 Ocak 2021 Perşembe 13:58
  • İHH, geçen yıl 22 ülkede 1322 su kuyusu açtı21 Ocak 2021 Perşembe 13:57
  • Muğla'da deniz suyu 20 metre çekildi21 Ocak 2021 Perşembe 13:56
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerinden hem Cumhurbaşkanlığı'nda hem Meclis'te zaferle çıkacağız21 Ocak 2021 Perşembe 13:08
  • Nar ekşisi izlenimi veren narlı soslar yasaklanacak21 Ocak 2021 Perşembe 12:58
  • Enis Berberoğlu'nun ikinci bireysel başvurusunda da ihlal kararı verildi21 Ocak 2021 Perşembe 12:56
  • Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor21 Ocak 2021 Perşembe 12:56
  • Emine Erdoğan: Kitap, Afrika Kıtası'nın tüm tecrübesinin lisana nakşolunmuş özetidir21 Ocak 2021 Perşembe 12:55
  • Van depreminin simgesi Azra bebeği kurtaran AFAD görevlisi, kentte afetle mücadeleyi yönetecek21 Ocak 2021 Perşembe 12:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti