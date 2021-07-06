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Delta Plus varyantı Türkiye'de! Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Delta Plus varyantının 3 ilde görüldüğünü bu vakalardan
Delta Plus varyantı Türkiye'de! Bakan Koca duyurdu

 Bakan Koca Delta Plus varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıklarken vakalardan bir tanesinin ise İstanbul'da görüldüğünü duyurdu.

BAKAN KOCA'DAN  'DELTA PLUS' AÇIKLAMASI

Delta plus 3 ilde 3 kişide görüldü. Bu kişiler aşılı değil. birbiriyle temaslı kişiler değil. 

Delta varyantı sayıları giderek artıyor, 284’lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30’u buldu.Yakında kritik görev almış olan kişiler de belediye başkanları dahil olmak üzere üçüncü dozu açmış olacağız. 

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.

Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." açıklamasında

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