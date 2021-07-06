Delta Plus varyantı Türkiye'de! Bakan Koca duyurdu! DELTA PLUS NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Delta Plus varyantının 3 ilde görüldüğünü bu vakalardan

Bakan Koca Delta Plus varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıklarken vakalardan bir tanesinin ise İstanbul'da görüldüğünü duyurdu.

BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA DELTA PLUS AÇIKLAMASI

Delta plus varyantı vakalarından birinin İstanbul'da olduğunu söyleyen Koca, "Bunlardan biri İstanbul. Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim" dedi. Vakaların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Koca, "Ayakta takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil" diye konuştu.

VARYANTTA SAYI 30'A YÜKSELDİ

Öte yandan Delta varyantı vakaları da artmaya devam ediyor. Bakan Koca son rakamları da basın mensuplarıyla paylaştı. Varyantın görüldüğü il sayısı 30'a yükseldi. Vaka sayısı ise 284 oldu.

AŞIDA ÜÇÜNCÜ DOZ, 50 YAŞ ALTINA DÜŞEBİLİR

Üçüncü doz aşıya ilişkin de bilgi veren Koca, "50 yaşı belki Bilim Kurulu'nda biraz daha aşağı çekebiliriz. Yakında kritik görev almış olan kişiler de belediye başkanları dahil olmak üzere onlara da üçüncü dozu açmış olacağız" dedi.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

'SALGININ SONU AŞI İLE GELİYOR"

Bakan Koca'nın yaptığı son dakika açıklamasında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.

Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." açıklamasında bulundu.

DELTA PLUS HANGİ İLLERDE VAR?

Delta plus varyantı vakalarından birinin İstanbul'da olduğunu söyleyen Koca, "Bunlardan biri İstanbul. Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim" dedi.

Vakaların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Koca, "Ayakta takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil" diye konuştu.

DELTA PLUS NEDİR?

Koronavirüsün en tehlikeli varyantlarından olan delta mutasyonunun da mutasyona uğramasıyla birlikte ortaya çıkan yeni varyant “delta plus” adını almıştı. Kısaca uzmanlar mutasyonun mutasyonu şeklinde ifade ediyorlar.

Daha hızlı bulaşıcı özelliği sahip olması nedeniyle risk teşkil eden delta plus aynı zamanda aşının etkinlik oranını azaltan varyantlar arasında yer alıyor. Antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için endişe verici varyantlar arasında kabul ediliyor. İngiltere’de vaka sayılarının hızlı bir şekilde artışında delta ve delta plus varyantının etkili olduğu biliniyor.

Mutasyona uğradığı düşünülen bir varyantın daha kolay ve hızlı bulaşma, daha ağır seyreden hastalık ve antikora karşı gösterdiği direnç gibi kriterlerden en az birini yerine getirdiğine kanıt bulunabilirse "endişe varyantı” olarak sınıflandırılıyor.