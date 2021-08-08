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Delta varyantı tedavisi gören Ezgi, bebeğini ilk kez tabletten izledi

Eskişehir’de 34 haftalık hamileyken Delta varyantı koronavirüse yakalanan Ezgi Kuraner (26), bebeğinin kalp atımında bozukluk tespit edilmesi üzerine erken doğuma alındı.
Delta varyantı tedavisi gören Ezgi, bebeğini ilk kez tabletten izledi

Erkek bebeğini dünyaya getirdikten sonra eşi ile birlikte koronavirüs tedavisi gören genç anne, hasta yatağından kuvözdeki bebeğini ilk kez hemşirelerin cep telefonundan görüntülü görüşmeyle tabletten izledi. Yaşadığı mutluluğu "Çok tuhaf, anlatılmaz yaşanır bir duygu" olarak tarif eden Ezgi Kuraner, “Gerçekten de kelimelere sığmaz, benim için çok güzel bir sürpriz oldu” dedi.

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Eskişehir’de oturan Ezgi ve Burak Kuraner çifti geçtiğimiz hafta görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi ile Delta varyantı koronavirüse yakalandıklarını öğrendi. 34 haftalık hamile olan Ezgi ile eşi Burak Kuraner, tedbir amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi koronavirüs servisine yatırıldı. Bu sırada yapılan kontrollerde ise bebeğin koronavirüs hastalığı nedeniyle kalp atımlarında bozukluk olduğu anlaşıldı. Erken doğuma alınan Ezgi Kuraner, 2 kilo 235 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Kuraner çiftinin henüz isim koymadığı erkek bebeğe yapılan Covid-19 testleri ise negatif çıktı. Bebek yeni doğan servisinde kuvöze alındı.

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HASTANE GENÇ ANNEYE SÜRPRİZ YAPTI

Eskişehir Şehir Hastanesi yönetimi,  eşi Burak Kuraner ile aynı odada delta varyantı koronavirüs tedavisi süren  anne Ezgi’ye moral vermek için sürpriz hazırladı. Hemşireler kuvözde olan bebeği cep telefonuyla görüntülerken, Kuraner çifti de odalarından görüntülü görüşme sayesinde bebeklerini ilk kez tabletten izledi. Bebeğini ekrandan gördüğünde adeta nefesi kesilen Ezgi Kuraner, çok zorlu bir süreçten sonra bebeğini gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Yaşadığı o anları ‘çok tuhaf, anlatılmaz yaşanır bir duygu’ olarak nitelendiren Ezgi Kuraner şunları söyledi:
“Çok zorlu bir süreçti. Biz koronavirüse yakalandığımızı anlamadık. Öğrendiğimizde de bebeğim olduğu için hemen hastaneye gelip hastanede yatmak istedim. Geçen hafta hastaneye yattım. Bebeğim iyiydi, her şeyi normaldi, daha sonra kalp atışları düştü. O yüzden hemen sezaryenle aldılar. İyi ki de burada hastanedeymişiz. Bebeğimize sağ salim kavuşmayı hayal ediyoruz. Üç gün yoğun sezaryenle doğum nedeniyle bakımda yattım. Yeni çıktım ve koronavirüs servisine aldılar. Şu anda iyiyim çok şükür. Bir an önce bebeğime kavuşmak istiyorum” dedi.
Hastane yönetimine bebeğini gösterdikleri için teşekkür eden Ezgi Kuraner, ekrana bakakaldığını ve tarif edilemez duygular yaşadığını ifade ederek, “Çok farklı bir duygu. 'gerçekten bu benim mi?' dedim yani. Çok tuhaf, anlatılmaz yaşanır bir duygu. Gerçekten de kelimelere sığmaz, öyle söyleyeyim. İyiyim, mutluyum, sağlığım iyi. Teşekkür ederim, çok güzel bir sürpriz oldu. Allah razı olsun. Telefonla sürekli arıyorduk, arıyorduk. Göremeyince de iyi mi kötü mü bilemiyorduk” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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