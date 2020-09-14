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Demetevler’in trafik çilesine son

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Demetevler’e verdiği sözleri tutuyor. 
Demetevler’in trafik çilesine son

Bölgenin trafik sorununa çare olacak “Demetevler Mahallesi Çok Katlı Otopark Projesi” İçin Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ve ilgili müdürleri ile birlikte projenin yapılacağı alanı inceleyen Yaşar, çalışmaların hızla tamamlanması için talimat verdi. 

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800 araç kapasiteli otopark
Bu proje ile Yenimahalle’nin en işlek noktalarından biri olan Demetevler’de, hem sakinlerinin hem de arabasıyla Demetevler’e alışveriş yapmaya gelen vatandaşların arabamı nereye park edeceğim sıkıntısına son verilecek.
Arsa alanı 4 bin 894 metrekare olan otopark, zemin dahil4 kattan oluşacak. Kapalı inşaat alanı ise 12 bin 50 metrekare olacak olan 800 araçlık otopark; Demetgül Mahallesi 413’üncü cadde ile Şehit Hüseyin Açıkbaş Sokağı birleşim noktasına yapılacak.

Uzun araç kuyrukları tarih olacak
Demetevler’de trafik sorununu kısa sürede çözeceklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Demetevler işlek mahallelerimizden birisi. Araç yoğunluğu Demetevler’de trafik ve otopark sorununu katlanılamaz hale getirdi. Caddede otopark sorunu nedeniyle,  sürücüler araçlarını boş buldukları alanlara park etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle rastgele park edilen araçların  yoğunluğundan trafik yavaş ilerliyor. Bu da evine ya da işine giden, alışveriş yapmak için bölgeye gelen vatandaşlarımızı etkiliyor. Biz bu çileye inşallah son vereceğiz. Çok katlı otoparkımız sayesinde araçların uzun kuyruklar oluşturduğu görüntüler tarihe gömülecek” dedi.

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Devamı gelecek
Öte yandan Yenimahalle’nin tek trafik sorunun Demetevler bölgesinde yaşandığını hatırlatan Başkan Yaşar “Yapacağımız bu çok katlı otopark sadece bir başlangıç. Trafik çilesinin tamamen bitmesi için bölgenin farklı yerlerinde birkaç tane daha otopark yapılması şart. Çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bu sorunu çözeceğiz” diye konuştu.
 

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