Demir bariyerleri aşan otomobil dereye uçtu: 1'i ağır, 4 yaralı 

İzmir'in Buca ilçesinde, otomobili ile yanlış sokağa giren sürücü demir korkulukları aşarak dereye uçtu. Meydana gelen kazada, 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si olay yerinde ayakta tedavi edilirken, 2'si ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Seyhan Mahallesi 666/5 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ali Akça idaresindeki 35 DA 2023 plakalı otomobil, sürücüsünün yanlış sokağa girmesi sonucu demir bariyerleri aşarak dereye uçtu. Takla atan otomobil derede ters dururken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü Ali Akça'yı yaptıkları müdahale ile çıkartırken, otomobilde yolcu konumunda bulunan 3 kişi ise kendi imkanları ile çıktı. Meydana gelen kazada sonucunda sürücü Ali Akça, Samet İnce, Nevzat Şanlı ve Kadir Yılmaztürk yaralandı. Samet İnce ve Kadir Yılmaztürk olay yerinde ayakta tedavi edilirken, Ali Akça ve Nevzat Şanlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ali Akça'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Nevzat Şanlı'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



"UYARI LEVHASI YOKTU"



Öte yandan, kazayı hafif şekilde yaralanarak atlatan Kadir Yılmaztürk, "Ofisimizde oturuyorduk, arkadaşlarımla eğlenmeye gidecektik. Ali Akça direksiyona geçti, arkadaşlar düz gidecekti, ben 'sola girin' dedim. Arkadaşlar 'sağa gir' dedi, sürücü Ali de sağa girdi. Buraya geldi, burada herhangi bir uyarı levhası yoktu. Ali Akça ikinci vitese attı, 'dur' dedik ama artık iş işten geçmişti, buraya ters takla düştük." dedi.

"BİZİM ARABALARIMIZ ALIŞKIN BÖYLE ÇAKILMAYA"



Olay yerinde ayakta tedavi edilen Samet İnce ise, "Diyecek bir şey yok durum ortada, arkadaş geldi, çaktı arabayı geçti. Bizim arabalarımız alışkın böyle çakılmaya, çok şükür sağlık durumunuz iyi. Baksanıza araba ne hale geldi, feleğin çemberinden üç kez geçtik" diye konuştu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, dereye uçan otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.