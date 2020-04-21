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Demir çelik üreticileri ithalatta vergi artışından memnun

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Sekreteri Yayan, "Alınan karar, katma değerin Türkiye'de kalması ve yurt içi istihdamın korunması konusunda hassasiyet içinde olduğunu göstermesi açısından önemli. Alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz."dedi.
Demir çelik üreticileri ithalatta vergi artışından memnun

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, Cumhurbaşkanı Kararı ile demir çelik ürünlerinin ithalatında vergi artışına gidilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Alınan karar, Ticaret Bakanlığının gelişmeleri yakından takip ettiğini, katma değerin Türkiye'de kalması ve yurt içi istihdamın korunması konusunda hassasiyet içinde olduğunu göstermesi açısından önemli." dedi.

Resmi Gazete'nin 18 Nisan tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı demir çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranları 3 ay geçerli olmak üzere artırılmıştı.

Yayan, AA muhabirine, alınan kararı ve Türkiye'de çelik üretim ve tüketiminin düşüş nedenlerini değerlendirdi.

Önce ABD'nin çelik sektörüne uygulanan vergileri artırdığını, ardından Türk üreticilerin yöneldiği Avrupa Birliği'nin (AB) de koruma tedbiri aldığını anımsatan Yayan, bu tedbirler sonucu iki bölgeye de çelik ihracatının zorlaştığını söyledi.

Yayan, bu olumsuzlukların Haziran 2019'dan itibaren Türkiye'de alınan ekonomik istikrar tedbirleriyle düzelme eğilimine girdiğini ifade etti.

Tedbirlerin etkisiyle otomotiv, beyaz eşya ve inşaat gibi sektörlerde çelik tüketiminin arttığına işaret eden Yayan, ancak tüketimdeki artışın çelik üretimine yansımadığını bildirdi.

"AB'nin uyguladığı kotayı kaldırmasını bekliyoruz"
Yayan, Türkiye'nin çelik sektörünü her yıl yüzde 6-7 büyüten bir ülke iken, üst üste 2 yıl çelik üretiminde gerileme yaşandığını söyledi.

Bu durumun istihdamı ve katma değeri de olumsuz etkilediğini ifade eden Yayan, tüm bunları dikkate alan Ticaret Bakanlığının tedbirler getirdiğini bildirdi.

Avrupa Çelik Üreticileri Federasyonunun mevcut kotaların yüzde 25 seviyesine indirilmesini istediğini belirten Yayan, örneğin inşaat demirinde bir yıllık kotanın bir haftada bittiğini söyledi.

Yayan, AB'nin uyguladığı tedbirler düşünüldüğünde, Türkiye'nin tedbirlerinin yeterli olmayabileceğini, dahilde işleme rejimi ve AB ile ilişkiler doğrultusunda ilave tedbirler alınmasına da ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, "Alınan karar, Ticaret Bakanlığının gelişmeleri yakından takip ettiğini, katma değerin Türkiye'de kalması ve yurt içi istihdamın korunması konusunda hassasiyet içinde olduğunu göstermesi açısından önemli. Alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

Karar 18 Nisan'da alınmıştı
Bazı demir çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin oranlarının 3 ay süreyle artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 18 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, slab ve kütük, yassı hadde mamulleri, alaşımlı ürünler, profiller ve paslanmaz sac gibi demir çelik ürünlerinde uygulanan gümrük vergilerinin oranları, 15 Temmuz 2020'ye kadar uygulanmak üzere 5 puan artırıldı.

Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac ve sıcak haddelenmiş sacdan dikişli boru üreten tesisler ile beyaz eşya üreticilerinin doğrudan ithalatında bu artış 2 puan olarak uygulanacak.

Kararla Türkiye'deki demir çelik sanayisinde üretim ve istihdamın korunması amaçlanıyor.

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