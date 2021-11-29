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Demir Grup Sivasspor, Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor- Atakaş Hatayspor karşılaşması ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Demir Grup Sivasspor, Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor- Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin şutunda, meşin yuvarlak defanstan döndü. Pozisyonu takip eden Kerem Atakan Kesgin'in vuruşu etkisiz olunca top kalecide kaldı.

5. dakikada Sivasspor soldan korner kullandı. Altıpasın önünde Caner Osmanpaşa'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta gitti.

15. dakikada rakip defansın hatasından yararlanıp topu önüne alan Henrique, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci topu kornere çeldi.

22. dakikada Gradel'in ceza alanında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Henrique, takımını öne geçirdi: 1-0.

31. dakikada Sivasspor yine tehlikeli geldi. Rakip ceza alanında topla buluşan Yatabare, müsait durumdaki arkadaşı Kerem Atakan Kesgin'i gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndükten sonra defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

43. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Gradel'in pasında ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

48. dakikada Sivasspor farkı 3'e çıkardı. Gradel'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Yatabare'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

60. dakikada Gradel, sağ kanattaki arkadaşı Henrique'yi gördü. Bu futbolcunun ortasında defans son anda kafayla topu uzaklaştırdı.

63. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan rakip ceza sahasına kestiği top ön direkten sekti. Pozisyonu takip eden Gradel'in vuruşunda meşin yuvarlak bu kez üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

83. dakikada Atakaş Hatayspor tehlikeli geldi. Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ kanattan ortasında rakip defans son anda topu kafayla uzaklaştırdı.

86. dakikada ev sahibi ekip farkı 4'e çıkardı. Gradel'in sağ kanattan ceza alanı içine yerden gönderdiği topa ayağını koyan Yatabare, kendisinin 3. takımının 4. golünü filelerle buluşturdu: 4-0.

Karşılaşma Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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