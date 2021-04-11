Demir Grup Sivasspor evinde kazandı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi.

İlk yarı

22. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

27. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in soldan ceza alanına sert ortasında kaleci Sehic'in yatarak önlediği top, kale alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

29. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda, top üstten auta gitti.

30. dakikada sağdan ceza alanına giren Fajr'in pasında Boyd'un kale alanına yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Sehic ayaklarıyla meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

40. dakikada Hadziahmetovic'in ceza alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu güçlükle kornere çeldi.

45+2. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Yatabare'nin soldan ceza alanına ortasında Skubic'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı direğin üstünden auta gönderdi.

İlk yarı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

54. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Sekidika'nın soldan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda direkten dönen top, altıpasa düştü. Pozisyonu takip eden Bytyqi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

65. dakikada Guilherme'nin ceza alanına girerken sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

68. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. Hakan Arslan'ın pasında ceza alanında topu kafayla önüne alan Kayode, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

88. dakikada kırmızı-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza alanına giren Kayode, Diomande ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Zorbay Küçük, karşılaşmada ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Robin Yalçın, skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.

Karşılaşma, Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

"Net bir skorla kazandık"

Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yenen Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, net bir skorla karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Otyakmaz, karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sağlık durumunun sorulması üzerine daha iyi olduğunu belirterek, tedavisiyle ilgilenen doktorlara teşekkür etti.

Alınan galibiyetten dolayı takımını tebrik eden Otyakmaz, "Takımımızı biliyorduk, salgın sezon başından beri bizi etkilemişti. İkinci yarı maç trafiğinin azalmasıyla, takımda Kovid-19 olacak kimsenin kalmamasıyla ve virüsün bizden uzak olması neticesinde takım toparlandı. Yavaş yavaş puanlar almasını bildik." diye konuştu.

Otyakmaz, Konyaspor ile önemli bir karşılaşma oynadıklarını dile getirerek, "Bizim biraz daha yukarılara oynamamız için önemli bir karşılaşmaydı. Net bir skorla kazandık, oyuncu arkadaşlarımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa kupaları hedefinin sorulması üzerine Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Tabii ki sonuna kadar kovalamamız lazım. Biz bütün maçlarımıza puan kazanmak için çıkıyoruz. Bundan sonraki karşılaşmalarımız da öyle. Önemli karşılaşmalar da olacak. Ligin kaderini etkileyecek karşılaşmalara da çıkacağız. En iyi şekilde hazırlanıp puanlarımızı almak istiyoruz. Bakalım bu puanlar bizi nereye götürecek."