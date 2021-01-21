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Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: 1-1

Süper Lig'in 20'nci hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Yatabare ve Valencia'nın karşılıklı golleri ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler puanını 39'a çıkarırken, Sivasspor ise 24 puana yükseldi.
Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: 1-1

2'nci dakikada Tisserand'ın geri pası kısa düşünce araya giren Yatabare, kaleci ile karşı karşıya vuruşunda, kalecinin ayaklarından seken top kornere çıktı.

8'inci dakikada sakatlanan Tisserand'ın yerine oyuna Lemos dahil oldu.

18'inci dakikada sağ kanattan Fayçal'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Gradel yerden ceza alanına gönderdi. Kale önünde topukla dokunan Yatabare, topu köşeden filelere gönderdi: 1-0.

39'uncu dakikada Thiam'ın pasında soldan ceza alanına giren Samatta sol ayağı ile vurdu, kaleci Samassa kornere çeldi.

45'inci dakikada Hakan'dan topu kapan Mert Hakan ceza alnında plase vuruşla kaleyi denedi. Savunmada Appindangoye'nin elle topa temas ettiğini belirten hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Valencia topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

53'üncü dakikada ceza alanına yönelen Valencia'dan önce son anda Caner topu kornere gönderdi. 

68'inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Mert Hakan'ın vuruşunda top üstten auta gitti. 

76'ncı dakikada savunmadan aldığı topla hareketlenen Lemos uzaktan kaleyi denedi, Samassa kucağına gelen topu iki hamlede  kontrol etti. 

81'inci dakikada sağdan Robin'in pasında Yatabare yerden vurdu, Altay çeldi, açılan topu soldan Gradel sol ayağı ile tamamlamak istedi, yandan auta gitti.

83'üncü dakikada soldan Novak'ın ceza alanına kestiği topa ceza alanında Samatta dokunamadı. 

89'uncu dakikada Gradel'in şutu kaleci Altay'da kaldı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

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