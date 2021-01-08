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Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında yarın oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

Süper Lig'in 18'inci haftasının açılış maçında yarın sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Demir Grup Sivasspor antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK, yarın saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

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