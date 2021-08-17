Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: 0-1

Süper Lig'in ilk hafta maçında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a, oyunun son bölümünde gelen golle 1-0 mağlup oldu ve sezona puansız başladı.

Sivasspor'un geçen yıldan bu yana ligde devam eden 19 maçlık yenilmezlik serisi de bu maçla birlikte son buldu.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx), Serkan Ok (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx), Ahmet (xxx), Koray (xx), Caner (x), Uğur (xx), Kayode (xx) (Dk.85 Sefa), Hakan (xx) (Dk.72 Felix xx), Cofie (xx), Gradel (xx), Fayçal (xx) (Dk.84 Ziya), James (xx) (Dk.67 Yatabare x)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic (xx), Sukubic (xx), Ahmet (xx), Abdulkerim (xx), Guilherme (xx), Soner(xx), Hadziahmetovic (xx), Endri Çekici (xx) (Dk.89 Adil), Zymer Bytqi (xx) (Dk.75 Serdar x), Cikalleshi (xxx), M'Poku (x) (Dk.58 Rahmanovic xx)

GOL: Dk.88 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Abdulkerim, Sehic (İttifak Holding Konyaspor)

2'nci dakikada soldan James ceza alanına girdi, ortaya çevirdiği topu kale önünde savunma kornere çelerek tehlikeyi önledi.

25'inci dakikada orta alanda topu alan Abdulkerim, kaleyi yaklaşıp ceza alanı dışından yerden sert vurdu, top yandan auta gitti.

34'üncü dakikada orta alandan Soner'in pasında topla buluşan Cikhalleshi'nin ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Ali Şaşal yatarak kontrol etti.

41'inci dakikada Gradel'in ara pasında sağdan Ahmet hareketlendi, ceza alanına ortaladığı topa Kayode etkili bir kafa vuruşu yapamayınca top yandan auta gitti.

44'üncü dakikada kaleye yaklaşık 30 metreden Cofie yerden vurdu, yerden köşeye giden topu kaleci Sehic kornere çeldi.

45'inci dakikada sol kanattan Gradel'in ortasında arka direğe açılan topa gelişine James vurdu, top yan ağlarda kaldı.

47'nci dakikada Kayode sağ çaprazda ceza alanı dışından kaleyi yokladı, top yandan dışarı çıktı.

50'nci dakikada sağ kanattan Fayçal'ın kullandığı serbest vuruşta, arka direkte yükselen Hakan'ın kafa vuruşunu kaleci Sehic çeldi, sonrasında defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

55'inci dakikada yine sağ kanattan Fayçal'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanında James kafa vuruşunu yaptı, Sehic topu kontrol etti.

59'uncu dakikada soldan Guilherme'nin ortasında ceza alanına inen topa savunma arasında Endri vurdu, top üstten dışarı gitti.

84'üncü dakikada ceza alanında yaşanan karambolde Cikalleshi'nin vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı.

88'inci dakikada Sivasspor savunmasında Caner'in büyük hatasında topu kapan Cikalleshi, ceza alanına girdi, kaleci ile karşı karşıya uygun pozisyonda vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu: 0-1.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.