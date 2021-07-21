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Demir Grup Sivasspor, Moldova'da

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turunda deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, başkent Kişinev'e gitti.
Demir Grup Sivasspor, Moldova'da

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk sınavı için Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla 1 saatlik uçuşun ardından Kişinev Uluslararası

Havalimanı'na iniş yaptı.

Kişinev'de kamp yapacağı otele yerleşen kırmızı beyazlı ekip, saat 18.00'de maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak. 

Petrocub ile Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turunda yarın saat 20.00'de karşılaşacak. Mücadelede hakem Jeremie Pignard görev yapacak. 

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Demir Grup Sivasspor'un maç kadrosu ise şu şekilde:

"Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke Samson James, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal."

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