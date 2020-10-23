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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Rövanşta bambaşka olacağız

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında deplasmanda İspanyol temsilcisi Villarreal'e 5-3 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Oyundan memnunum ama yediğimiz gollerden tabii ki memnun değilim." dedi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Rövanşta bambaşka olacağız

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından soru almadan basına yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir maç oldu. Seyredenler mutlaka zevk almıştır. Defansif açıdan şanssız bir gün yaşadık. Ama 2-0'a rağmen oyundan hiç kopmadık. 3-3 de yaptık. Ancak son 2 golde büyük bir şanssızlık yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Takımının maç boyunca oyundan kopmadığını vurgulayan Rıza Çalımbay, "Bu işin rövanşı da var. Rövanşta bambaşka olacağız. Burada herkes çok büyük gayret gösterdi. Gol atmak için oynadık ve oyunu çirkinleştirecek defansif bir oyun düşünmedik." şeklinde konuştu.

Sivasspor kafilesinin bu gece saat 02.00'de özel uçakla Sivas'a döneceği öğrenildi.

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