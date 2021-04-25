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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Deplasmandan alınan puan puandır ne olursa olsun

Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'la 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Deplasmandan alınan puan puandır ne olursa olsun." dedi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Deplasmandan alınan puan puandır ne olursa olsun

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, beraberliğin ne Denizlispor'a ne de kendilerine yaradığını söyledi.

Güzel bir maç olduğunu belirten Çalımbay, "İlk yarı bizim net pozisyonlarımız vardı. Denizli'nin de pozisyonları vardı. Biz tabii ki kazanmak istiyorduk. Çünkü önümüzde bir beşinci olma şansımız var. Hala da var. Kalan 5 maçı inşallah iyi bir şekilde bitirip hedefimize ulaşmaya çalışacağız." diye konuştu.

Çalımbay, bugünkü karşılaşmanın Denizlispor açısından da çok önemli olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Denizlispor'un puan durumuna baktığımızda mutlaka kazanması gereken bir maçtı. Biz de onu biliyorduk. Ona göre tedbirlerimizi aldık ve kontrataklar yaptık. Maalesef son pasları değerlendiremedik. Tabii yapacak bir şey yok artık. Ama şu bir gerçek, hangi takım olursa olsun, puan durumu ne olursa olsun kolay bir maç yok. Bugün de onu gösterdi Denizli takımı. Deplasmandan alınan puan puandır ne olursa olsun. Önemli olan şimdi kalan 5 maçı çok iyi bir şekilde bitirip, ligi de en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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