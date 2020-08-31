  • BIST 1.101
  • Altın 464,458
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7341
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 24 °C
»

Demir Grup Sivasspor'da forma numaraları belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, 2020-2021 sezonunda futbolcuların forma numaraları belirlendi.
Demir Grup Sivasspor'da forma numaraları belli oldu

Demir Grup Sivasspor kulübünden yapılan açıklamaya göre yeni transferlerden Max Gradel 7, Robin Yalçın 8, Jorge Felix 11, Kerem Atakan Kesgin 20 ve Casimir Ninga 29 numaralı formayı giyecek.

Diğer futbolcuların yeni sezondaki forma numaraları ise şöyle:

"Arouna Kone 2, Uğur Çiftçi 3, Aaron Appindangoye 4, Isaac Cofie 5, Claudemir 6, Mustapha Yatabare 9, Yasin Öztekin 10, Samba Camara 14, Erdoğan Yeşilyurt 17, Eren Şahin 19, Armin Derlek 22, Serhiy Rybalka 23, Muammer Yıldırım 25, Barış Yardımcı 26, Mamadou Samassa 30, Ali Şaşal Vural 35, Hakan Arslan 37, Ziya Erdal 58, Marcelo Goiano 87, Caner Osmanpaşa 88, Abdou Razack Traore 99"

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enner Valencia, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı30 Ağustos 2020 Pazar 21:22
  • Ayhancan Güven Porsche Super Kupa'nın Belçika ayağında birinci oldu30 Ağustos 2020 Pazar 16:38
  • Gaziantep FK'de sportif direktör Fatih İbradı istifa etti30 Ağustos 2020 Pazar 14:58
  • Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Genç oyuncuları Türk futboluna hediye etmek istiyoruz30 Ağustos 2020 Pazar 14:57
  • Milli atlet Kilcioğlu gözünü yeni şampiyonluklara dikti30 Ağustos 2020 Pazar 14:56
  • Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibi belli oluyor30 Ağustos 2020 Pazar 11:29
  • Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı'na tebrik30 Ağustos 2020 Pazar 11:28
  • NBA play-off'larında Lakers ve Bucks yarı finalde30 Ağustos 2020 Pazar 11:27
  • Yeni Malatyaspor Cueva ile sözleşme imzaladı30 Ağustos 2020 Pazar 09:34
  • Western & Southern Açık'ta şampiyon Novak Djokovic30 Ağustos 2020 Pazar 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti