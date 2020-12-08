Demir ve demir dışı metaller sektöründen 11 ayda 7,5 milyar dolar ihracat

Demir ve demir dışı metaller sektörü, bu yılın ocak-kasım döneminde 7,56 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 4,9 pay alan sektör, en fazla ihracat yapan 6'ncı sanayi kolu oldu.

Ocak-kasımda en fazla ihracat 880 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. ABD'ye ihracat ise 356 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artarak 776 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın yüzde 4,7'si bu sektörden geldi.

" Türkiye, salgın sonrası daha fazla üreten ve ürettiğini daha iyi değerlerde pazarlayan bir ülke olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, yılın ikinci çeyreğinden bu yana Birlik olarak ihracatçıya alternatif kanallar sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Dijital pazarlama, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarların, Ticaret Bakanlığının da destekleriyle ihracatçılar için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Öztiryaki, şunları kaydetti:

"Aralık rakamlarımızda bir sapma olmazsa pandemi yılında 2019'un ihracat rakamını geçmiş olacağız. Bu yıl 15 ülkede 140 Türk firması ve 632 yabancı firmanın katılımıyla 1.300'den fazla ikili görüşme gerçekleştirildi. Bu çalışmaların sonuçlarını önümüzdeki dönemde takip ediyor olacağız. 2021'de ise yüzde 15 ihracat artışıyla 9,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye, salgın sonrasında daha fazla üreten ve ürettiğini daha iyi değerlerde, günümüz şartlarına uygun olarak pazarlayan bir ülke konumunda olacak. Buna inancım tam."

"İhracatçı navlun ve lojistikte sıkıntı yaşıyor"

Tahsin Öztiryaki, navlun fiyatlarındaki 2-3 kat artışa, yük gemilerinin dolu olmasına ve birçok rotada boş yer bulunmamasına değinerek, bu nedenle ihracatçıların sıkıntı yaşadığını aktardı.

Aynı problemin kara yolu nakliyesinde de yaşandığını belirten Öztiryaki, "Orta vadede ihracatta ilk 10 ülke arasında yer alma iddiamız varsa lojistikte bir dönüşüm yaşanması şart." ifadesini kullandı.

Öztiryaki, pandeminin kendilerine bir kez daha dijital dönüşümün kapıda olduğunu hatırlattığını aktararak, "Bu kapsamda görevimiz, üyelerimize bu dijital dönüşüme uzanan yolda destek olmak. İDDMİB üyesi her firmaya, markalaşma ve kurumsallaşma konusunda eğitimler düzenleyerek sanal ortamda tanıtım ve imajları konusunda destek olmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İDDMİB'in 3 önemli proje üzerinde hız kesmeden çalıştığını bildiren Öztiryaki, şunları kaydetti:

"Ülkemizde üretim kabiliyeti çok yüksek. Hedefimiz, potansiyel ara mamul gruplarını belirleyerek bu konulara üretim yatırımı yapabilecek firmalarımızı tespit etmek. Toptancıların organize olduğu ve kümelendiği İSTOÇ ve benzeri oluşumların yurt dışındaki satın alıcılara tanıtılması diğer önemli bir çalışmamız. Üçüncü projemiz ise yabancı öğrencilerin ihracatçı firmalarımız için çalışmasına olanak sağlayacak çok yönlü bir proje. Pandemi, fiziki olarak bizleri sınırlasa da bizler gerekli hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ederek emin adımlarla ilerliyoruz."