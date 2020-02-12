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Demir yolunun 'kar savaşçıları' 24 saat görev başında

TCDD kar ve buzla mücadele ekipleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan dondurucu soğuk ve karlı hava nedeniyle demir yolu ulaşımının aksamaması ve trenlerin istasyonlara sorunsuz ulaşması için yoğun çaba gösteriyor.
Demir yolunun 'kar savaşçıları' 24 saat görev başında

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Sarıkamış İstasyonu Şefliği'ne bağlı kar ve buzla mücadele görevlileri, karın yağmasıyla yaklaşık 5-6 ay Erzurum-Kars arasındaki 217 kilometrelik demir yolu hattında çalışma yaparak, yolcu ve yük trenlerinin zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşımını sağlıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 31 dereceye kadar düştüğü bölgede çetin kış şartlarında görev yapan TCDD çalışanları, kar küreme makineleri ile demir yollarını sürekli açık tutmak için büyük gayret sarf ediyor.

Zor ve yoğun bir çalışma yürüten ekipler, iki istasyonu birbirine sorunsuz bağladıklarında ise büyük mutluluk yaşıyor. Demir yolu hattında yapılan zorlu çalışma, beraberinde güzel görüntüleri getiriyor.

Dondurucu soğuk havaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, istasyonlarda hasretlerin giderildiğini, sevenlerin kavuştuğunu görmenin mutluluğunu yaşayarak ayrı bir hevesle çalışıyor. 

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Kar küreme aracı operatörü Birol Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde kar ve tipinin yoğunlaştığını, bu nedenle yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Ortalama 5 ay Kars-Erzurum arasındaki 217 kilometrelik demir yolu hattında yolcu ve yük trenlerinin zamanında ve güvenli şekilde ulaşması için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Akdağ, "Demir yolu hattında kar tutan belirli yerlerimiz var, kar yağmaya başladığı andan itibaren bu yolları tren trafiğine güvenli şekilde açık tutabilmek için 24 saat esasıyla hizmet vermekteyiz." dedi. 

Akdağ, zorlu kış koşullarında çalıştıklarını ancak istasyonları birbirine kesintisiz bağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Bizden başka kimse yok ve yolu açtığınız sürece bu yol güvenli. Demir yolunda karla mücadelenin stresi gerçekten haddinden fazla ve insanı yoruyor ama sonunda 2 istasyonu birbirine bağladığımızda duyduğumuz hazzı da tarif etmek mümkün değil." diye konuştu. 

"Trenlerimizin en güzel şekilde devamını sağlıyoruz"
Araçların bakımını gerçekleştiren usta İbrahim Güler de kar altında, soğuk havada araçları tamir etmek için çalıştığını, ekip arkadaşlarıyla makinelerin tamirini titizlikle yaptıklarını anlattı.

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Güler, şunları söyledi:

"Hiçbir arıza yapmadan seyri seferi engellemeden güzel bir şekilde çalışmamızı yapıyoruz. Makine devamlı yolda, gece gündüz 24 saat ağır şartlarda çalışıyoruz. Onun için de çok gayret sarf etmemiz gerekiyor. Gerekli önlemleri almamız lazım zorlukları var ama bu zorlukları da aşıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber genç arkadaşlarımızla ustalarımızla beraber çalışıyoruz. Trenlerimizin en güzel şekilde devamını sağlıyoruz."

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