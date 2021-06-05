Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi, öğretim üyesi alıyor Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı 3 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Başvurular ilanın yayımlandığı yani 4 Haziran 2021 tarihinden itibaren 15 gün sürüyor.
Bu başvurularla Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alınacak.
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