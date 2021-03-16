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Demirtaş, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle 'reddihakkim' talebinde bulundu

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, yargılandığı davada, mahkemenin siyasi saiklerle hükümetin politikaları doğrultusunda yargılama yaptığını savunarak, mahkeme heyetinin duruşmadan çekilmesini gerektiğini ifade etti.
Demirtaş, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle 'reddihakkim' talebinde bulundu

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Demirtaş ile cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmayı, HDP milletvekilleri Serpil Kemalbay, Saruhan Oluç, Kemal Pekgöz, Hüseyin Kaçmaz, Züleyha Gülüm ve Mahmut Toğrul da izledi.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, Van 4. Ağır Ceza ile Ankara 17. Ağır Ceza mahkemelerinden dava dosyasıyla birleştirilen sanık hakkındaki iddianamelerin özetini okudu.

Sanık Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire'nin bu dosya hakkında "hak ihlali" kararı verdiğini, mahkemenin bu karar doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini savundu.

Anayasa Mahkemesi ve AİHM'in kararlarının bağlayıcı olduğunu belirten Demirtaş, Türkiye'deki hukuk sisteminin siyasallaştığını mahkeme heyetinin de bunun uygulayıcısı olduğu iddiasında bulundu.

Demirtaş, mahkemenin siyasi saiklerle hükümetin politikaları doğrultusunda yargılama yaptığını savunarak, mahkeme heyetinin duruşmadan çekilmesini gerektiğini ifade etti.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"AİHM Büyük Dairesi ve Anayasa Mahkemesinin ihlal kararları doğrultusunda mahkemenin tarafsız ve bağımsız olmadığı kesinleşmiş, siyasi kimliğiniz ve amaçlarınız deşifre olmuştur. Adil yargılanma yapılmadığından reddihakim talebinde bulunuyorum. Her 3 üyeyi de reddediyorum. Duruşmanın Temmuz 2023'e yani seçim sonrasına bırakılmasını talep ediyorum. Eğer taleplerimi kabul etmezseniz, Kobani olaylarıyla ilgili olan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın, bu dosyayla birleştirilmesini talep ediyorum."

Duruşmaya öğle arası verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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