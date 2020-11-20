  • BIST 1.324
  • Altın 459,169
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Demirtaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'a 'tehdit' davası başladı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçlarından hakkında açılan davada yargılanmasına başlandı.
Demirtaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'a 'tehdit' davası başladı

Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava kapsamında, 7 Ocak 2020'deki celsede yaptığı savunmada söylediği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı tehdit ettiği ve ‘terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek’ suçunu işlediği gerekçesiyle, 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması görüldü. Demirtaş duruşmaya, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

'SEGBİS’TE SAVUNMA YAPMAYACAĞIM'

Kimlik tespitinin ardından savunması için söz verilen Selahattin Demirtaş, "Savunmamı bu koşullarda yapacak durumda değilim. Çünkü mart ayından beri pandemi tedbirleri kapsamında avukatlarımla görüşemiyorum. Şu anda yine karantina tedbirleri nedeniyle yanımda avukat yok. Bana hukuki açıdan yardım edecek avukatlarım yok. Bugün duruşmanın başlaması için SEGBİS odasına çıkıyorum. Hukuki haklarım yerine getirilene kadar esas hakkında savunma yapmayacağım" dedi. Demirtaş’ın avukatı da davaya konu konuşmanın savunma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, sözlerin de tehdit ve kamu görevlisini hedef göstereme suçunu içermediğini söyledi.

Yüksel Kocaman’ın avukatı müvekkilinin memur olduğunu, görevini yaparken, tehdide maruz kaldığını belirterek, "Şikayetçiyiz ve davaya katılmak istiyoruz" dedi.

'HUKUKİ AÇIDAN KIYAMETİ KOPARACAĞIM'

Avukatların katılma talebi ile ilgili beyanlarının ardından tekrar söz isteyen Demirtaş, "Ben SEGBİS vasıtasıyla hiçbir davada esasa ilişkin savunma yapmadım. Mahkemeniz, şayet derhal beraat kararı vermezse, duruşmaya gelip savunma yapmaktan kaçmam. Ancak pandemi koşullarında kronik hipertansiyon hastası olmam da göz önüne alınarak, gerekli koşulların sağlanması durumunda gelip savunmamı yapacağım, hukuki açıdan kıyameti koparacağım. Nelerin yapıldığını, 3 yargıcın gözlerine bakarak anlatacağım. Ben kimseden korkmuyorum. Adalete ve yargıya saygım var. Yüksel Kocaman’dan daha iyi hukukçuyum. 12 yılım yasama meclisinde geçti. Söylediğim her kelimenin hukuki sonuçlarını bilirim" dedi.

DURUŞMAYA GELME TALEBİNE RET

Beyanların ardından ara kararını veren mahkeme, Yüksel Kocaman’ın katılma talebini kabul etti. Demirtaş’ın savunmasını yapmamış olması nedeniyle avukatının beraat talebini reddeden mahkeme, pandemi koşulları nedeniyle de Demirtaş’ın bizzat duruşmaya gelme talebini kabul etmedi. Sonraki celse Demirtaş’ın SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da kısıtlama kararıyla esnaf kepenk kapattı20 Kasım 2020 Cuma 20:36
  • Kahramanmaraş'ta lokanta ve kafeler paket servis hizmeti vermeye başladı20 Kasım 2020 Cuma 19:38
  • Trabzon’da esnaf, kısıtlamaya erkenden uydu20 Kasım 2020 Cuma 19:38
  • Muş’ta, PKK sığınağında EYP düzenekleri bulundu20 Kasım 2020 Cuma 17:40
  • İngiltere’de dünyanın ilk anti bakteriyel telefonu piyasaya çıkacak20 Kasım 2020 Cuma 17:39
  • Silivri Sahili'nde koronavirüs önlemleri hiçe sayılıyor20 Kasım 2020 Cuma 16:43
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti20 Kasım 2020 Cuma 16:19
  • Adalet Bakanlığı sınavları hafta sonu yapılacak20 Kasım 2020 Cuma 15:30
  • Bakan Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci son yolculuğuna uğurlandı20 Kasım 2020 Cuma 15:29
  • İçişleri Bakanlığı Kovid-19 tedbirleriyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı20 Kasım 2020 Cuma 15:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti