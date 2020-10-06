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Demirtaş'ın yargılandığı dava ertelendi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı dava ertelendi.
Demirtaş'ın yargılandığı dava ertelendi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılandığı dava ertelendi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Demirtaş ve avukatları katılmadı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, koronavirüs sebebiyle avukatlarıyla görüşemediğini beyan eden sanık Demirtaş'ın mahkemeye mazeret dilekçesi gönderdiğini bildirdi.

Başkan İlhan, sanık avukatlarının da aynı gerekçeyle mahkemeye mazeret dilekçesi sunduğunu belirtti.

Her iki mazeret dilekçesini de kabul etmeyen mahkeme, sanığa ihtarda bulunup savunmasını yapması için son kez süre vererek duruşmayı 16 Mart 2021'e erteledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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