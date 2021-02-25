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Demlik şakası yapan kuzenini plazma televizyonla kovaladı

Demlik şakası yapan kuzenini plazma televizyonla kovaladı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde Murat Gül, elindeki boş çay demliğini üzerine düşürerek kendisine şaka yapan kuzeni Hamit Gül’ü, duvardan söktüğü plazma televizyonla kovaladı.

Ardeşen ilçesinde Hamit Gül, elindeki boş çay demliğini üzerine düşürerek kuzeni Murat Gül'e şaka yaptı. Demliğin içinde sıcak ay olduğunu düşünen Murat Gül, panikle yerinden fırladı. Yaşadığı korkuyla şoke olan Murat Gül, duvardan plazma televizyonu söküp kuzenini kovalamaya başladı. Ancak bu sırada Murat Gül, dengesini kaybedip düştü, 4 bin liralık televizyon da kırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

'MALİYETİ YÜKSEK BİR ŞAKA OLDU'

Televizyonu eline nasıl aldığını hatırlamadığını söyleyen Murat Gül, "Köy evinde 3-4 arkadaş oturuyorduk. Sohbet ediyor, kardan bahsedip, planlarımızı anlatıyorduk. O arada çayım bitmişti, kuzenim çayı doldurmaya kalktı. Biz sohbete devam ediyorduk. Üzerime düşen demliği gördüm. Şokla ben de ne yaptığımı anlamadım, duvardaki televizyonu kapmışım. O esnada ayağım kaydı televizyon elimden düştü. Ben tam balkona çıkarken ayıldım ‘ne yapıyorum’ dedim ama o esnada da televizyon elimden düştü. Şaka yapıp güleceklerdi ama benden beklemedikleri bir refleks olunca maalesef maliyeti yüksek bir şaka oldu. ‘Madem bir şakayı yaptınız masrafa da ortak olacaksınız’ diye orada bulunan arkadaşların hepsinden parayı topladık ev sahibine yeni televizyon aldık” dedi.

'ŞAKA YAPARKEN ÖNCE MALİYETLERİNİ HESAP EDECEĞİZ'

Sonuçlarını hesap edemediği çaydanlık şakasını yapan Hamit Gül, "Bu demlik şakasını hep izliyordum ama hiç yapmak nasip olmamıştı. Kuzenim Murat'ın o esnada çayı bitti. Boş çaydanlığı aldım Murat'ın yanına gittim. Çaydanlığı üzerine düşürmüş gibi yaptım. O an hiç beklemediğim bir tepkiyle karşılaştım. Kalktı duvardan televizyonu söktü, peşime düştü. Ben de balkona çıktım, orada ayağım kaydı ve karın üzerine düştüm. Geri dönüp baktığımda televizyonda yerdeydi. Bu şakayı ilk ve son kez yaptım. Şaka yaparken muhakkak bir tepki vereceğini düşünmüştük ama böyle bir tepki hiç aklımıza gelmedi. Çok maliyetli bir şaka yaptık. Yaklaşık 4 bin TL'lik bir maliyeti oldu. Orda bulunan herkes masrafları üstlendi, ev sahibine televizyonu aldık. Kırılan televizyon köy evinde hatıra olarak saklanıyor. Bundan sonra şaka yaparken önce maliyetini hesaplayacağız, sonra şaka yapacağız” şeklinde konuştu. 

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