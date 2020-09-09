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Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki ilk etkinlikte '12 Eylül darbesi' konuşulacak

Adalet Bakanlığınca 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla düzenlenecek sempozyum, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılacak.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki ilk etkinlikte '12 Eylül darbesi' konuşulacak

Adalet Bakanlığınca, Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" düzenlenecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sempozyum, 12 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Mayıs'ta açılan "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"nda yapılacak sempozyum, böylece buradaki ilk program olacak.

"Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu"nun ilk oturumu, "Türkiye'nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler", ikinci oturumu ise "Türkiye'de Darbe Dönemi Yargılamaları ve Demokrasiye Etkileri" başlıklarını taşıyacak.

Sempozyuma Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakan Tansu Çiller'in de katılması bekleniyor.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası
1960 darbesi sonrası merhum başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamlarıyla neticelenen yargılamaların yapıldığı Yassıada'nın adı, 2013'te Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilmişti.

Çehresi son 5 yılda değişen 103 bin 750 metrekarelik alana sahip ada, eski günlerini geride bırakarak toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürülmüş, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından halkın hizmetine açılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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