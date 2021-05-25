Dendias: Türkiye Müslümanların lideri gibi davranıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin dünyadaki tüm Müslüman ülkelerin lideri gibi davrandığını söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Soçi'de bir araya geldi. Yunan bakan, gerçekleştirilen görüşme sonrasında yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi hedef aldı.

"MÜSLÜMAN ÜLKELERİN LİDERİ GİBİ DAVRANIYOR"

Dendias, Türkiye'nin dünyadaki tüm Müslüman ülkelerin lideri gibi davrandığını ve bu sebeple "bölgede istikrarsızlığa neden olduğunu" öne sürdü.

PROVAKASYONLARINI UNUTTU: SAMİMİ DİYALOG İSTİYORUZ

Son Türkiye ziyaretinde Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dendias, Doğu Akdeniz ve Ayasofya konusunda provokasyon yapmıştı. Türkiye'nin bölgesel meselelerdeki her yapıcı adımı karşısında da kışkırtıcı açıklamalar yapan Yunan bakan, tüm bunları görmezde