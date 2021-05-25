  • BIST 1.418
  • Altın 510,819
  • Dolar 8,4458
  • Euro 10,3401
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 26 °C
»

Dendias: Türkiye Müslümanların lideri gibi davranıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin dünyadaki tüm Müslüman ülkelerin lideri gibi davrandığını söyledi.
Dendias: Türkiye Müslümanların lideri gibi davranıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Soçi'de bir araya geldi. Yunan bakan, gerçekleştirilen görüşme sonrasında yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi hedef aldı.

"MÜSLÜMAN ÜLKELERİN LİDERİ GİBİ DAVRANIYOR"

Dendias, Türkiye'nin dünyadaki tüm Müslüman ülkelerin lideri gibi davrandığını ve bu sebeple "bölgede istikrarsızlığa neden olduğunu" öne sürdü.

PROVAKASYONLARINI UNUTTU: SAMİMİ DİYALOG İSTİYORUZ

Son Türkiye ziyaretinde Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dendias, Doğu Akdeniz ve Ayasofya konusunda provokasyon yapmıştı. Türkiye'nin bölgesel meselelerdeki her yapıcı adımı karşısında da kışkırtıcı açıklamalar yapan Yunan bakan, tüm bunları görmezde

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sedat Peker'in kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı25 Mayıs 2021 Salı 15:28
  • Dendias: Türkiye Müslümanların lideri gibi davranıyor25 Mayıs 2021 Salı 15:26
  • Kızlar Tepesi Parkı, Siirt'in sosyal yaşamına renk kattı25 Mayıs 2021 Salı 14:41
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı kanser hücresi gibi hızla yayılıyor25 Mayıs 2021 Salı 14:25
  • Sevgilisinin ensesinden vurduğu Zeliha: Öldürülmekten korkuyorum25 Mayıs 2021 Salı 13:55
  • Boşanma aşamasındaki eşinin aracını yaktı25 Mayıs 2021 Salı 13:54
  • Eşini öldürüp parçalara ayıran kocaya müebbet hapis cezası 25 Mayıs 2021 Salı 13:54
  • Mervenur'un katili: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım25 Mayıs 2021 Salı 13:52
  • Trafikte yol verme kavgası: 1 ölü, 3 yaralı25 Mayıs 2021 Salı 13:51
  • Bu mahallede herkes lakabıyla anılıyor25 Mayıs 2021 Salı 13:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti