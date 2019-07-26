Dendias: Türkiye'ye zeytin dalı uzattık, cevap bekliyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias yaptığı açıklamada, 'Başbakan Miçotakis Türkiye'ye bir zeytin dalı uzattı. Bu açıkça uluslararası hukuk ve anlaşmalara saygıya bağlı. Türkiye'nin bu çağrıya nasıl karşılık vereceğini göreceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Dendias, SKAI televizyonuna verdiği röportajda, dış politikaya yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ ESKİYE DAYANIYOR"

Türkiye ile ilişkilerin eskiye dayandığını anımsatan Nikos Dendias, Türkiye ile halihazırda var olan "uluslararası bağlamda" görüşebileceklerini söyledi.

"KIBRIS KONUSUNDA NETİZ VE BUNU AB DÜZLEMİNDE ORTAYA KOYUYORUZ"

Dendias, Kıbrıs meselesi hakkında tavırlarının net olduğunu ve bunu Avrupa Birliği düzleminde ortaya koyduklarını vurguladı.

"TÜRKİYE'YE ZEYTİN DALI UZATTIK, CEVAP BEKLİYORUZ"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Yunanistan-Türkiye ilişkilerine yönelik ise "Başbakan (Kiriakos Miçotakis) Türkiye'ye bir zeytin dalı uzattı. Bu açıkça uluslararası hukuk ve anlaşmalara saygıya bağlı. Türkiye'nin bu çağrıya nasıl karşılık vereceğini göreceğiz, ancak Başbakan'ın da dediği gibi egemenlik hakları müzakere edilemez." diye konuştu.

"KOMŞUNUZU SEÇEMİYORSUNUZ, BELÇİKA OLSAYDIK ÇOK RAHAT EDERDİK"

Dendias, "Bildiğiniz gibi komşunuzu seçemiyorsunuz. Bir Lüksemburg veya Belçika olsaydık her şey bambaşka olabilirdi. Tüm bu masraflardan kurtulabilirdik. Dışişleri Bakanlığı çok rahat bir yer olabilirdi. Savunma Bakanlığı ise belki de hiç olmazdı." yorumunu yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile tanıştıklığının geçmişe dayandığını da dile getiren Nikos Dendias, şimdilik herhangi bir ikili görüşmenin planlanmadığını kaydetti.

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum." şeklinde konuşmuştu.

Miçotakis, "Bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir." ifadelerini kullanmıştı.