Denemeden almayın

Çeyrek asırdır ayakkabı tamirciliği yapan Çetin Yeniyapan, ayakta bin 372 tane nokta olduğunu, 824 tanesinin doğrudan bel ve omurilik ile bağlantılı olduğunu hatırlatarak, “Bu yüzden ayak çok önemlidir. Denemeden ayakkabı almayın." dedi.

Çankaya Tunalı Hilmi Caddesi Ertuğ Pasajı’nda ayakkabı tamir bakım işi yapan Çetin Yeniyapan gazetemize konuştu. Yeniyapan, internet üzerinden ayakkabı almanın sağlıksız olduğunu, denemeden ayakkabı alınmayacağını belirtti. “Ayakta bin 372 tane nokta vardır. 824 tanesi doğrudan bele ve omurilik kısmına gidiyor” diyen Yeniyapan, “Bu yüzden ayak çok önemlidir. Kaliteden şaşmayın” dedi.

YAVAŞ YAVAŞ AÇILIYOR

Yeniyapan, pandemi sürecinde yaklaşık iki ay kapalı kaldıklarını hatırlatarak son günlerde işlerin yavaş yavaş açıldığını belirtti. Müşterilerin korona virüsünden dolayı biraz çekindiğini söyleyen Yeniyapan, tamir-bakım işlerinin açıldığını ama özel ayakkabı siparişlerinin neredeyse durma noktasına geldiğini belirtti. Dövizin yükselmesi ile birlikte maliyetlerin arttığını dile getiren Yeniyapan, “Dolar yükseldi, korona virüs insanların gelirlerini düşürdü. Bu yüzden özel ayakkabı siparişleri durma noktasına geldi” diye konuştu.

DENEMEDEN AYAKKABI ALINMAZ

İnternet üzerinden ayakkabı almanın doğru olmadığını savunan Yeniyapan, “Denemeden ayakkabı almayınız. Müşterilerimin en büyük şikâyeti bu yönde oluyor. Aldıkları ayakkabılar ya büyük ya küçük geliyor. Renk farklılığı oluyor. Aldıkları ayakkabıları bana getirerek çözüm arıyorlar. Bu konuda sıkıntıları olan vatandaşlar özel sipariş ile ayakkabı yaptırsınlar. Biz özel siparişte ayak ölçüsünü alıyoruz.”

EN SAĞLIKLISI ÖLÇÜYE GÖRE ÖZEL YAPILAN

“Sağ ya da sol ayakkabının büyük ya da küçük gelme olasılığı yok. En sağlıklı ayakkabı ölçüye göre yapılandır. Ayakkabı numaraları marka ve kalıba göre değişiklik göstermektedir. Bir marka ayakkabı kalıbını aynı çıkartırken, diğer marka başka bir sistem, malzeme kullandığı için aynı numarada farklılıklar oluşuyor. Makine yapımı olduğu için sağ ve solda farklılıklar olabiliyor. Milimetrenin dahi öneminin olduğu bir sektör.”

KALİTEDEN ŞAŞMAYIN

“Bunun yanı sıra biz birinci sınıf deri kullanıyoruz. İnternet üzerinden ucuza alınan ayakkabıların birçoğunun malzeme kalitesi düşüktür. Ayakta çeşitli hastalıkların oluşmasına neden oluyor. İnsan sağlığını tehdit edebiliyor. Ayakta bin 372 tane nokta vardır. 824 tanesi doğrudan bele ve omurilik kısma gidiyor. Ayak bu yüzden çok önemlidir. Ayak sağlığı için kaliteden şaşmayın” dedi.

VERGİLER YÜKSEK

Esnaf olarak sıkıntılarından da bahseden Yeniyapan, vergilerin yüksek olmasından da yakındı. “Ben küçük bir işletmeciyim. Yüzde 18 vergi veriyorum. Ayakkabı mağazaları ise yüzde 8 vergi veriyor. Bu haksızlık” diyen Yeniyapan, “Aramızda dağlar kadar fark var. Devletin bunu engellemesi lazım. Büyük firmalar bizden daha az vergi veriyor. Bir an önce bu düzeltilmeli” diye konuştu.

YIPRANMA PAYI TALEBİ

Kimyasal maddeler ile çalıştıkları için yıpranma payı istediklerini dile getiren Yeniyapan, “Nefes darlığı, kanser, Koah hastalığına yakalanma riskimiz yüksek. Bu yüzden yıpranma payı çok önemli. Yıpranma payını her sektörde olduğu gibi bizde istiyoruz çünkü bizde de kimyasal malzemeler kullanılıyor. Bu da ciddi problemlere yol açıyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA