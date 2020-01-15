  • BIST 121.079
  • Altın 294,356
  • Dolar 5,8832
  • Euro 6,5594
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 8 °C
»

Denemek için ektikleri avokadoya talep artıyor

Antalyalı çiftçileri, yarım asır önce deneme amaçlı üretimine başladıkları avokadoya artan talep memnun ediyor.
Denemek için ektikleri avokadoya talep artıyor

Türkiye'de, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) projesi kapsamında 1970'de, deneme amaçlı Kaliforniya'dan Antalya'ya getirilen avokado üzerine Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde (BATEM) 1983'e kadar çalışma yapıldı.

Kentte toplam 50 çeşidinin bulunduğu avokadonun 7 türünün sertifikasyonu tamamlanıp, tescili alındı. 1990'lı yıllarda da fidan üretimine geçilerek avokado yetiştiriciliğine başlandı.

2000'li yıllarda 400 dönümde yıllık 200 ton avokado yetiştirilen kentte, avokado üretimi 12 kat arttı. Ürüne talep yoğun olunca üretim alanı 6 bin 61 dekara ulaştı. Pazar sorunu yaşanmayan avokadoda bu yıl 10 bin ton üretim hedefleniyor.

Dünyada ortalama ağaç başına verim yaklaşık 40-45 kilogramken Türkiye'de bu değer 50-60 kilograma çıkabiliyor. Kente yarım asır önce getirilen avokado, birçok üreticinin geçim kapısı oldu.

"Üretim miktarımız üç katına çıkacak"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, BATEM'de yıllık 10-15 bine yakın avokado fidanı üretildiğini, çiftçilerin ürüne yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Yıllık 5 bin tona yakın üretim olduğunu belirten Özen, avokadonun profesyonel meyve bahçesi formatında yeni yapılmaya başlandığını, 15 dönüm, 100 dönüm avokado bahçeleri tesis edildiğini aktardı.

İki, üç yıl içinde üretim miktarının en az üç katına çıkacağını vurgulayan Özen, "Türkiye'deki avokadonun yüzde 81'ini Antalya'da üretiyoruz. Avokadoya yoğun ilgi var, pazar sorunumuz da yok. Rusya ve Ukrayna, Romanya ve Avrupa ülkelerine de avokado ihracatımız başladı. Üretim miktarımız daha da arttığında bu ürün, hem iç pazarda hem dış pazarda ciddi anlamda yer bulacak." diye konuştu.

"Avokado fidanına olan talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz"

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü ise avokadonun Türkiye'ye ilk yarım asır önce FAO kapsamında getirildiğini, ilk etapta deneme amaçlı ekildiğini dile getirdi.

BATEM'de avokadonun türleri üzerine yapılan çalışmalardan sonra fidan üretimine başlandığını aktaran Ünlü, "Farklı türlerde fidan üreterek, çiftçilere satıyoruz. Avokado fidanına yoğun ilgi var, talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz." dedi.

"Avokadoya 'yeşil altın' diyoruz"

Gazipaşa ilçesinde 18 yıldır avokado üreten Atike Kaplan, ilk başlarda kimsenin avokadoyu sevmediğini, kendilerinin de tüketmediğini bildirdi.

"Artık her sabah kahvaltıda mutlaka yiyorum. Şimdi herkes çok seviyor. Müthiş bir talep var, tüccarlar dalında tanesini 3-5 liradan satın alıyor." diyen Kaplan, avokadonun bakımı kolay, getirisi yüksek bir meyve olduğunu söyledi.

İlçede 20 yıldır üreticilik yapan İlhan Kaplan ise avokadonun ektikten sonra üç yılda meyve verdiğini, bir dönüm araziden 40-50 bin lira kazanabildiklerini aktardı.

Her öğün avokado tükettiklerini anlatan Kaplan, "İlk başlarda tadını sevmedik, kimse yemedi ama artık herkes alıştı, kahvaltılarda, salatalarda güzel oluyor. Sadece su ve havyan gübresi veriyoruz. Tamamen organik yetişiyor. Avokadoya 'yeşil altın' diyoruz. Getirisi çok yüksek." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hasan...15 Ocak 2020 Çarşamba 00:05
  • Kıbrıs Sancaktarı Rauf Denktaş15 Ocak 2020 Çarşamba 00:04
  • Başkentte kuru ağaçlar sanat eserine dönüşüyor14 Ocak 2020 Salı 23:06
  • Azerbaycan'da Kanuni dönemine ait belge bulundu14 Ocak 2020 Salı 16:40
  • Atık araç lastikleri sokak kedilerine yuva oldu14 Ocak 2020 Salı 16:18
  • Sahipsiz köpeklere şefkatle bakıyor14 Ocak 2020 Salı 16:13
  • 'Beyaz gelinliğini' giyen Akdamar Adası ziyaretçileri büyülüyor14 Ocak 2020 Salı 16:02
  • Oscar adayları açıklandı14 Ocak 2020 Salı 10:36
  • İliğini verdiği kardeşinin 'kahramanı' oldu14 Ocak 2020 Salı 09:04
  • Recep Aktuğ hayatını kaybetti14 Ocak 2020 Salı 09:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti