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Denetim elemanlarının yolluk ve diğer ödeme işlemleri elektronik ortamda yapılabilecek

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin merkez kadrolarında bulunan denetim elemanları ile bölge veya il düzeyinde görev yapan denetim elemanlarının yolluk ve diğer ödemeleri, elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.
Denetim elemanlarının yolluk ve diğer ödeme işlemleri elektronik ortamda yapılabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 68) (Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer Ödemeleri)" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, denetim elemanı avans talebini, görev onayına istinaden harcama birimince oluşturulan sürece bağlı olarak elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden harcama birimine iletecek. Harcama birimince, denetim elemanından avans talebine ilişkin belge istenmeyecek.

Denetim elemanınca talep edilecek tutar, görev süresiyle sınırlı olmak ve göreve başlanılan ayda ayın kalan gün sayısını geçmemek üzere, en fazla birer aylık süreler için hesaplanacak gündelik tutarı ile yapılması muhtemel yol, konaklama gibi diğer zorunlu giderler toplamını aşamayacak.

Avans talebi, harcama yetkilisince onaylandığında ödeme emri belgesi oluşacak ve elektronik ortamda muhasebe birimine gönderilecek.

Tebliğle "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 44) (Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer Ödemeleri)" yürürlükten kaldırıldı.

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