Denetimde zaafiyet var

Yeşilay Ankara Şube Başkanı Mevlüt Karataş, sigaranın her yıl dünyada 7 milyon, Türkiye’de ise 100 bin can aldığını hatırlatarak, “Yasalar tütün kullanımının önüne geçecek derecede fakat denetimlerde zafiyetler var” dedi.

Yeşilay Ankara Şube Başkanı Mevlüt Karataş, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde sigarayı bırakma çağrısında bulundu. Sigaranın ekonomik, sosyal, fiziksel yıkıcı sonuçları olan ciddi bir bağımlılık olduğunu vurgulayan Karataş, dünya genelinde her yıl yaklaşık 7 milyon insanın sigara sebebiyle hayatını kaybettiğini bu sayının Türkiye’de 100 bin olduğunu belirtti. Endüstrisinin kirli oyunlarından gençleri uzak tutmak gerektiğini söyleyen Karataş, “Çok uluslu sigara şirketler her yıl sigaradan 700 milyar dolar kazanırken bizler kaybediyoruz” dedi.

TÜRKİYE’DE HER YIL 100 BİN CAN ALIYOR

Sigara bağımlılığı Türkiye’de her yıl 100 bin can alıyor “Dünyada her yıl sigaraya bağlı nedenlerden 7 milyon, pasif içicilikten nedeniyle de yaklaşık 1 milyon can kaybı yaşanıyor. Sigara kullanımının yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 100 bin kişinin hayatını kaybetmesi olarak kayda geçiyor.

DENETİMDE ZAFİYET VAR

Dumansız hava sahalarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Karataş, “Ülkemizdeki yasalar tütün kullanımının önüne geçecek derecede ancak maalesef denetimlerde zafiyetler yaşanabiliyor. Sigaranın zararlarından öncelikli olarak çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Yasalar bunun için var. Yasaların uygulanmasını sağlamak hepimizin vatandaşlık görevi. Dumansız hava sahasının başarılı olmasının yolu toplumsal sahiplenmeden geçiyor. Kapalı alanlarda sigara yasağı toplumsal açıdan çok önemli olan bir kazanım. Bunun toplum tarafından da savunulması ve takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

HEDEF KULLANIMI AZALTMAK

Nargile ve elektronik sigaranın sağlığa zararına dikkat çeken Karataş, “Hedefimiz, adım adım sigaranın yanı sıra, nargile ve elektronik sigara gibi tütün mamulleri kullanımının şehrimizde azaltılmasını sağlamak olacak. Böylece el birliği ve topyekûn bir mücadeleyle sigarasız bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ENDÜSTRİNİN KİRLİ OYUNLARI VAR

“Endüstrisinin kirli oyunlarından gençleri uzak tutmak elimizde” Sigara içmenin sadece kişinin kendisine ve çevresine değil, aynı zamanda ülkemize de zarar verdiğini belirten Karataş, açıklamasına şu şekilde devam etti. “Tütün endüstrisinin bilhassa gençlere yönelik politikalarını engellemek, toplumu endüstrinin kirli oyunlarından uzak tutmak elimizdedir. Yeşilay olarak, toplumu tehdit eden bu büyük felakete karşı uygulanan ve uygulanacak olan güçlü ve kararlı politikaları sonuna kadar destekliyoruz.”

700 MİLYAR DOLAR KAZANIYORLAR

“Gelin kendinize, çocuklarınıza ve sevdiklerinize bir iyilik yapın ve sigarayı bırakın.” Tütün bağımlılığı ile mücadelenin Yeşilay’ın vazgeçilmez önceliği olduğunu belirten Karataş, Yeşilay’ın son kamu spotunda da değinildiği gibi “Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken, dünyada 7 milyon insan ölüyor, onlar kazanırken biz kaybediyoruz” mesajına vurgu yaptı.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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