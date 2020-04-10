  • BIST 96.054
  • Altın 361,867
  • Dolar 6,6767
  • Euro 7,3075
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
» »

Denetimdeki acil tıp teknisyenine kamyonetin çarpma anı kamerada

Denetimdeki acil tıp teknisyenine kamyonetin çarpma anı kamerada
Çorum’da, koronavirüs önlemleri kapsamında trafik ekipleri ile birlikte denetim yapan Acil Tıp Teknisyeni Rüveyda Bilgili (31), kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, geçen çarşamba günü Çorum- Samsun karayolunda meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin girişinde emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerinin denetim yaptığı sırada Fevzi K. yönetimindeki 05 RE 569 plakalı kamyonet, sürücülerin ateşini ölçen Acil Tıp Teknisyeni Rüveyde Bilgili'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen Bilgili, yaralandı. Kontrol noktasındaki diğer sağlık görevlilerince müdahale edilen Rüveyda Bilgili, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazadan sonra gözaltına alınan sürücü Fevzi K., 9 bin 192 TL para cezası kesilerek, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ÇARPMA ANI KAMERADA

Acil Tıp Teknisyeni Rüveyda Bilgili’ye kamyonetin çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada sürücü ve yolcuların ateşini ölçen sağlık görevlisine aniden gelen kamyonetin çarptığı anlar yer aldı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Denetimdeki acil tıp teknisyenine kamyonetin çarpma anı kamerada
Denetimdeki acil tıp teknisyenine kamyonetin çarpma anı kamerada
Bakırköy D-100'de makas atan otomobil kamerada 
Bakırköy D-100'de makas atan otomobil kamerada 
Pandemi hastanesinde Covid-19 şüphelileri bu aşamalardan geçiyor 
Pandemi hastanesinde Covid-19 şüphelileri bu aşamalardan geçiyor 
Sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı
Sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı
Adana'da feci kaza; anne ve kızı ile 1 kişi öldü
Adana'da feci kaza; anne ve kızı ile 1 kişi öldü
İstiklal Caddesi'nde ''öksürerek'' gasp girişimi
İstiklal Caddesi'nde ''öksürerek'' gasp girişimi
Son Eklenen Videolar
Airbus A400M Ankara'ya iniş yaptı
Airbus A400M Ankara'ya iniş yaptı
Evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma çapaladı
Evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma çapaladı
Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı
Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı
Kırıkkale'de karantinadaki tır şoföründen 'teşekkür' videosu
Kırıkkale'de karantinadaki tır şoföründen 'teşekkür' videosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Sancaktepe'deki hastanenin yapımına başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Sancaktepe'deki hastanenin yapımına başlandı
Minik öğrenciler harçlıklarıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu
Minik öğrenciler harçlıklarıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti