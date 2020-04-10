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Denetimdeki acil tıp teknisyenine kamyonetin çarpma anı kamerada

Çorum’da, koronavirüs önlemleri kapsamında trafik ekipleri ile birlikte denetim yapan Acil Tıp Teknisyeni Rüveyda Bilgili (31), kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.
Denetimdeki acil tıp teknisyenine kamyonetin çarpma anı kamerada

Kaza, geçen çarşamba günü Çorum- Samsun karayolunda meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin girişinde emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerinin denetim yaptığı sırada Fevzi K. yönetimindeki 05 RE 569 plakalı kamyonet, sürücülerin ateşini ölçen Acil Tıp Teknisyeni Rüveyde Bilgili'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen Bilgili, yaralandı. Kontrol noktasındaki diğer sağlık görevlilerince müdahale edilen Rüveyda Bilgili, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazadan sonra gözaltına alınan sürücü Fevzi K., 9 bin 192 TL para cezası kesilerek, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ÇARPMA ANI KAMERADA

Acil Tıp Teknisyeni Rüveyda Bilgili’ye kamyonetin çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada sürücü ve yolcuların ateşini ölçen sağlık görevlisine aniden gelen kamyonetin çarptığı anlar yer aldı. 

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