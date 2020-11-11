Denetimler artarak devam ediyor

Koronavirüs denetimleri kapsamında Sincan’da ekipler bir kez daha sahadaydı. İlçede pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar tek tek incelendi.

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ile Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da denetimlere katılarak esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulundu. Başkan Ercan “Sıkı tedbirler almaya devam ediyoruz” dedi.

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığı için tedbirlerini artırarak ilçe genelinde denetimlerine devam ediyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kıraathane, düğün ve nikah salonu, berber/kuaför, internet kafe/salon, toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park gibi yaşam alanları gezilerek maske mesafe ve temizlik kuralları hatırlatılıyor. Tedbirlere uymayan esnaf ve işletmeler hakkında yasal işlem uygulanıyor.

Ekiplere sıklıkla Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katılıyor. Pazar yerlerini gezen Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinlemeyi de ihmal etmediler.

“Sıkı Tedbirler Almaya Devam Ediyoruz”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Kış aylarına doğru yaklaşıyoruz. Salgının daha da artış yapma ihtimaline karşı kapalı yerler, Pazar yerleri gibi vatandaşın yoğun olarak bulunma ihtimalinin olduğu yerlerde denetimlerimizi çok daha arttırdık. Maskemizi takalım, nerede olursak olalım sosyal mesafe kuralına uyalım ve hijyene önem verelim. Rehavete kapılmadan koronavirüs ile mücadelemize ilk günkü titizlikle devam edelim.” ifadelerini kullandı.