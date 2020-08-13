  • BIST 1.100
  • Altın 462,930
  • Dolar 7,2983
  • Euro 8,6266
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

Denetlenmedik yer kalmadı

Sincan’da Covid-19’la mücadele kapsamında denetimler ara vermeden devam ediyor. Ekipler ilçede işletmelerden pazar yerlerine toplu taşıma araçlarına kadar denetlenmedik yer bırakmadı. 
Denetlenmedik yer kalmadı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan denetimlere katılarak ekiplere tam destek verdi. 
Sincan Belediyesi ilçe genelinde bir taraftan dezenfeksiyon seferberliğine diğer taraftan da denetimlere büyük bir titizlikle devam ediyor. 

9a1a8437.jpg

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında ülke genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalarda bir kez daha denetim yapıldı. Sincan Belediyesi ekipleri de tam kadro sahadaydı.

Başkan Ercan’dan pazar denetimi
Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri ile koordineli şekilde yürütülen denetimlerde, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar sıkı bir denetimden geçti. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Osmanlı Mahallesi Kapalı Pazar yerinde denetimlerde bulundu. Başkan Ercan pazarcı esnafının ve vatandaşların maske takıp takmadığını, pazar yerinde uyulması gereken kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Başkan Ercan vatandaşların taleplerini de dinledi. 

zabita-2.jpg

Zabıta ekipleri tam kadro sahadaydı
Zabıta ekipleri ilçe genelinde çok sayıda iş yerinde incelemede bulundu. Sosyal mesafe kuralı ve maske denetimi yapıldı. Özellikle gıda hizmeti veren işletmelerle; berber ve kuaförlerin hijyen konusunda aldığı önlemler denetlendi.  Esnaf ve vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu, kontrollü sosyal hayat kuralları anlatıldı. Koronavirüs tedbirlerine uymayan esnaf ve işletmeler hakkında yasal işlem uygulandı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısı
Sincan Belediyesi olarak salgın Türkiye’ye gelmeden çok önce tedbir aldıklarını belirten Başkan Ercan, “Binlerce maske ve hijyen kiti dağıttık. Ekiplerimiz ilçe genelinde dezenfekte edilmedik yer bırakmadı. Sadece bunlar değil, halkın bilinçlenmesine yönelik de önemli adımlar attık. Maske, sosyal mesafe ve hijyen hayatımızın bir parçası olmalı. İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda tüm kurum temsilcileri ile kapsamlı bir denetim daha gerçekleştirdik. Öncelikle Sincanlı vatandaşlarımıza göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Vatandaşlarımızın tüm önlemleri yerine getirerek koronavirüs mücadelesini başarılı bir şekilde sonlandıracağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:35
  • OSTiMTECH’ten Üreten Türkiye İndirimi12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:23
  • Çubuk Belediye Başkanının testi pozitif çıktı12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:45
  • Personel moral depolayacak12 Ağustos 2020 Çarşamba 05:06
  • Millet Kıraathanelerinde öğrencilere kitap desteği 12 Ağustos 2020 Çarşamba 04:35
  • Kartaltepe Pazaryeri hizmet için gün sayıyor12 Ağustos 2020 Çarşamba 04:03
  • Kazak şair unutulmadı12 Ağustos 2020 Çarşamba 03:33
  • Gölbaşı Belediyesi Umut Yeşertiyor12 Ağustos 2020 Çarşamba 02:33
  • Ayaş, kilit parke ile daha güzel12 Ağustos 2020 Çarşamba 01:37
  • Baştan sona yenilendi11 Ağustos 2020 Salı 05:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti