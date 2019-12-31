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Deney kötü bitti!

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyü Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulunda Fen Bilgisi dersinde deney amaçlı kullanılan cıvanın dökülmesi sonucu etkilenen 1 öğretmen ile 4 öğrenci, hastanelik oldu.
Deney kötü bitti!

Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyü Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulu’nda öğretmen E.B. tarafından Fen Bilgisi dersinde yapılan deney esnasında termometre tüpü kırıldı. Tüpün içerisinde bulunan cıvanın suya ve havaya karıştığı derste bulunan öğrencilerden Ö.A., S.B., K.B., ve  Z.Y., solunum yolu ile cıvadan çıkan gazdan etkilendi. Etkilenen öğretmen ve öğrenciler çağırılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve ilerleyen saatlerde taburcu olacaklarını söyledi.

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