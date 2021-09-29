Dengeyi kurabiliyor muyuz? Problemlerin sebepleri dengelerden geliyor. Dengeleri kurmak için dengelerin aslını, sebebini ve görevlerimizi yapmamamız veya yanlış yapmamız dengeleri bozuyor.

Asli görevimiz ezelden hazırlanmış yaratılanın dengesini bilmediğimiz zaman ve dengenin gereğini yapmadığımız zaman denge bozuluyor.

Dengeyi sağlayan asil kadim bilgilerin önüne bir dönem set çekilmiş, önü kesilmiştir. Kadim bilgiler bilinmeyince insanlar, melekler, hayvanlar dengesinin uygulama bilgileri kadim kaynakların önü kesilince meleklerin zaten görevi belli, hayvanlar sorumlu olmamasına rağmen genel dengenin içinde uyum sağlamaya çalışıyor. Ama insan ezelden itibaren tarihinden, atasından, ilim insanından denge tespitleri, bilgileri bir dönem set ile bir günde önü kesiliyor. Hatta bu dengeyi sağlayan, uyulması gereken esasları topluma aktaran, öğreten, kadılar, alimler, uygulayıcı tarihi ve kaynağını iyi bilen uygulamada verdikleri kararlar. Dengelerin devamlılığını sağlıyordu. Bir günde bunlar yok kabul edilince dengeler alt üst oldu. Değişik kaynaklarda arşivlerde vardır.

Büyüklerimizden duymuştuk hatta babam bile gizli gizli jandarma gelirse haber versin diye biz tembihlerdi. Kur’an’ın okunması bir dönem yasaklanmıştır. Bu yasaklanınca içinden hükümleri çıkaran dengeyi sağlayan alimler yerine cinci, muskacı, üfürükçü gibi insanları bahane ile yok edilmişlerdir. Dengenin başındakiler olmayınca dengenin ne olduğu, ölçüleri, uygulaması bilinmediğinden dünyanın huzur kaynağı dengeyi sağlayan büyük Osmanlı ile, savaşlarla şehit olmuş, aç kalmış yokluktan yemenden Kafkaslara vesaire kurtarmak için dengenin bozulmaması için topraklarımız şehit kanı ile sulanmıştır. Dengelerin kural ve esasları kadim bilgileri anlayan, yorumlayan, çözüm üreten insanlar olmayınca bir millet inşa ederken huzur götürürken, dağılan dengelerin yok olduğu Endülüs dahil birçok ülkede imha edilmeye başlanmıştır. O günden itibaren de zülüm, sömürü, asimilasyon, yok etme, soykırım vs. Müslümanlar yasta ve devamlı sömürülüyor. Dünyanın dengeleri vahiy karşısında şeytanın lehine bozulması hızla devam etmektedir.

Kadim bilgilerin ortaya konamaması, sonraki uygulama alanı bulamaması cahillik, açlık, yokluk, zülüm, ölümler, göçler çoğaltmıştır. 200 yıldan fazla bu acılar devam etmektedir.

Kuş misali kanatların dengesi bozulunca doğrusunu bilen öğreten de ortadan kaldırınca kanatlar arasındaki denge bozulunca yıllarca dengeyi ararız.

Allah’ın ipine sımsıkı sarılamadığımız için dengelerimiz bir türlü sağlayamıyoruz.

Parça parça değil bir beraber Kuran ve önderimiz liderimiz peygamberimizin koyduğu dengelere kavuşma gayret ve duası ilacımız olacaktır.

Ali İlkbahar





