  • BIST 1.575,670
  • Altın 558,41
  • Dolar 9,6882
  • Euro 11,2247
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

Dengesini kaybedip düştüğü kaldırıma başını çarptı, köpeği yanından ayrılmadı

Bursa'da Murat Y. (45), yürürken dengesini kaybedip, yere düştü. Murat Y.’nin köpeği, sahibi ambulansa koyulana kadar yanından ayrılmadı.
Dengesini kaybedip düştüğü kaldırıma başını çarptı, köpeği yanından ayrılmadı

İnegöl’de alkollü olduğu öne sürülen Murat Y., Cuma Mahallesi Hacı Şahin Sokak’ta yürüdüğü sırada dengesini kaybedip, düştü. Başını kaldırıma çarpan Murat Y., yaralandı. Murat Y., ihbar gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada Murat Y.’nin köpeğinin, sahibi  ambulansa koyulana kadar yanından ayrılmadığı görüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de gördüğü kelebek çiftliğini İstanbul'da kurdu04 Kasım 2021 Perşembe 11:50
  • Yola dökülen gübre zincirleme kazaya neden oldu, 8 araç çarpıştı: 2 yaralı03 Kasım 2021 Çarşamba 23:45
  • Muğla'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı03 Kasım 2021 Çarşamba 23:12
  • Ehliyetsiz sürücü dereye uçan araçtan yaralı kurtuldu03 Kasım 2021 Çarşamba 22:13
  • Minibüsle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı03 Kasım 2021 Çarşamba 21:17
  • Gider borusunda sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı03 Kasım 2021 Çarşamba 21:17
  • Emniyet şeridinde duran otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı03 Kasım 2021 Çarşamba 21:15
  • İnşaatta yıkılan duvarın altında kalan işçi yaralandı03 Kasım 2021 Çarşamba 20:44
  • Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı03 Kasım 2021 Çarşamba 19:20
  • İntihara kalkışan kadını, habere gelen gazeteci kurtardı03 Kasım 2021 Çarşamba 16:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti