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Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat tedavi gördüğü Ankara Bayındır Hastanesinde hayatını kaybetti.

ERDOĞAN DÜN ZİYARET ETMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından Bayındır Hastanesi'nde tedavi gören Fırat'ı ziyaret etmişti.

DENGİR  MİR MEHMET FIRAT KİMDİR?

Dengir Mir Mehmet Fırat, 8 Ağustos 1943 yılında Adıyaman Kâhta'da dünyaya geldi. Babasının ismi Ali, annesinin ismi Münevver'dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Serbest avukatlık, çiftçilik ve ihracatçılık işiyle uğraştı. Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucular Kurulu Üyesi oldu.

Dengir Mir Mehmet Fırat, 21. Dönemde Adıyaman, 22. Dönemde Mersin, 23. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 21. Dönemde Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi oldu. 21 ve 22. Dönemde Tunus Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde yer aldı.

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