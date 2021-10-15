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Deniz Dünyası Öğrencileri Ağırlıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altıok,  “Deniz Dünyamız akın akın ziyarete gelen öğrencilerimizi misafir ediyor.
Deniz Dünyası Öğrencileri Ağırlıyor

ÖĞRENCİLER DENİZ DÜNYASINA AKIN EDİYOR

Burası ilçemizdeki ilkokul, ortaokul ve liseler için düzenlediğimiz gezilerle öğrencilerimizin deniz ve okyanus canlılarını tanımalarına fırsat sunuyor. Her gün onlarca çocuğumuzun ziyaret ettiği tesisimizde bulunan görevlilerimiz su altı canlıları hakkında öğrencilerimizi bilgilendiriyor” dedi.

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Keçiören Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen ve yeni yüzüyle hizmet vermeye devam eden Deniz Dünyası ilçedeki okulların gezi düzenlediği önemli bir merkez olmaya devam ediyor. Haftanın 7 günü açık olan devasa akvaryumda ziyaretçilere deniz ve okyanus canlıları hakkında eğitici bilgiler de veriliyor. Deniz Dünyası bu özelliğiyle Türkiye’de eğitim veren ilk ve tek akvaryum olarak biliniyor.

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“YENİ YÜZÜYLE HİZMET VERİYOR”

Deniz Dünyası’nı yenileme çalışmaları ile burada bulunan canlılarının doğal yaşam alanlarını genişlettikleri ve tesise çeşitli türde yeni canlılar getirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ‘’Su ve deniz canlılarımıza yeni yaşam alanları kazandırdık. Ziyaretçilerimiz koi balıklarını elleriyle besleyebilsin diye bir de dokunma havuzu yaptık. Deniz Dünyası yeni canlılarımızla ve yeni dekoruyla çocuklarımıza ve ailelerimize ücretsiz hizmet veriyor.” ifadelerini kullandı.

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