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Deniz Dünyası’nda başlatılan dokunma havuzu çalışmaları devam ediyor

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlü ekipleri tarafından Şefkat Mahallesi’nde bulunan Deniz Dünyası’nda başlatılan dokunma havuzunun yapımına devam ediliyor.
Deniz Dünyası’nda başlatılan dokunma havuzu çalışmaları devam ediyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye’nin en büyük akvaryumlarından biri olan Deniz Dünyası’na yeni bir dokunma havuzu yapıldığını belirtti. Başkan Altınok, “Deniz ve okyanus canlılarını bir arada görmek isteyen vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın vazgeçilmez mekânı olan Deniz Dünyamıza yeni bir havuz yapıyoruz. Bu havuzumuzda çocuklarımız balıklarla yakın temas kurarak onları besleme imkânına kavuşacaklar.” dedi.

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2 BİN 200 METREKARELİK AKVARYUM
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise yaz kış hizmet veren Deniz Dünyası’na ilişkin detayları şu şekilde aktardı:
“Deniz Dünyamız ile okyanusları ve denizleri Başkent’e taşıdık. 2 bin 200 metrekarelik alana sahip olan tesisimizde birçok akvaryum bulunuyor. Buradaki akvaryumlarda kabuklu deniz canlıları, pirhana, ahtapot, müren, mığra ve bitki türleri ile Marmara, Ege ve Karadeniz’de yaşayan su canlıları yer alıyor. Aynı zamanda birçok okyanusta yaşayan canlılarımızı da burada ziyaretçilerimize sunuyoruz. Şimdi de yeni bir dokunma havuzu yaparak vatandaşlarımızın buradaki canlılarımızla iç içe olmalarını sağlayacağız.”

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