Deniz Feneri Bangladeş'te yanan mülteci kampında yardım çalışmalarına başladı

Deniz Feneri Derneği, Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı bir kampta çıkan yangın nedeniyle bölgeye acil yardım ekibi gönderdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bangladeş'te 3 bin 500 Arakanlı mültecinin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangın nedeniyle binlerce çadır ve barınak kül oldu. Bazı Arakanlı Müslümanlar hayatını kaybederken bazılarından ise haber alınamıyor.

Yangın felaketini haber alan Türk sivil yardım kuruluşları bölge için hemen harekete geçti. Deniz Feneri Derneği de bölgeye acil yardım ekibi gönderdi.

Yangın felaketinden zarar gören mağdurlar için barınma, gıda, giyim ve hijyen başta olmak üzere çeşitli yardımlar ulaştırılmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Arakan Dış İlişkiler Koordinatörü Yavuz İnan, zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veren Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı yangın felaketine duyarsız kalmalarının söz konusu olmadığını belirterek, bütün güçleriyle ekiplerin bölgede insani yardım çalışmalarına başladığını kaydetti.