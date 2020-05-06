  • BIST 98.520
  • Altın 391,679
  • Dolar 7,1537
  • Euro 7,7240
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Deniz Gezmiş kim? Ne zaman ve neden idam edildi?

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idamın 48 yılında anıldı. Peki Deniz Gezmiş kim? Neden idam edildiler?
Deniz Gezmiş kim? Ne zaman ve neden idam edildi?

28 Şubat 1947’de Ankara’nın Ayaş ilçesinde doğan Deniz Gezmiş, Türk Marksist-Leninist devrimci, öğrenci lideri ve siyasî aktivist. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO)'nun kurucu üyesiydi.

11 Ekim 1965’te Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Üsküdar ilçe başkanlığına üye oldu. İlk göz altısını 15 Ağustos - 31 Ağustos 1966 tarihleri arasında Ankara’dan İstanbul’a yürüyen Çorum Belediyesi temizlik işçilerinin Taksim Anıtı’na çelenk koymaları sırasında işçileri destekleyen ve Türk-İş yöneticilerini protesto eden gösteri sırasında yaşadı.

Deniz Gezmiş kim?

22 Kasım 1967’de öğrenci örgütlerinin düzenlediği Kıbrıs Mitingi sırasında Aşık İhsani ile birlikte ABD bayrağını yaktıkları gerekçesi ile gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Deniz Gezmiş, Hukuk Fakültesi’nde birlikte okuduğu Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan arkadaşlarıyla birlikte 30 Ocak 1968’de "Devrimci Hukukçular Örgütü"’nü kurdu.

deniz-gezmis2.jpg

Öğrenci eylemleri içinde etkinliği giderek artan Deniz Gezmiş, 12 Haziran 1968’de İstanbul Üniversitesi’nin işgal edilmesinde önderlik etti. İşgal Konseyi adına İ.Ü. Senatosu ile Baltalimanı’nda yapılan görüşmelere katılan öğrenci heyetinin içinde yer aldı; öğrenci haklarının elde edilip işgalin sona erdirilmesinde etkili oldu. İşgalden kısa bir süre sonra İstanbul’a gelen 6. Filo’yu protesto eylemlerinde yer alan Gezmiş, 30 Temmuz 1968’de bu eylemlerden dolayı tutuklandı ve 20 Eylül 1968’de serbest bırakıldı.

Deniz Gezmiş ne zaman idam edildi?

12 Mart Muhtırası olduktan üç gün sonra, 15 Mart 1971’de bir motosiklette Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan, diğer motosiklette ise Sinan Cemgil yola çıktılar. Sinan Cemgil daha sonra yol ayrımından Nurhak’a doğru yol aldı. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ile birlikte Sivas’a gitmekteyken motosikletleri bozuldu. Bir ihbar sonucu polislerin gelmesi üzerine çıkan çatışmada Aslan ile birbirlerini kaybettiler. Aslan, o esnada Elmalı’da iken Gezmiş, 16 Mart 1971 Salı günü Sivas’ın Gemerek ilçesinde etrafı sarılarak yakalandı ve Kayseri’ye getirildi. Buradan Ankara’ya zamanın İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu’nun makamına götürüldü.

Deniz Gezmiş neden idam edildi?

16 Temmuz 1971 günü Altındağ Veteriner Okulu binasında Tuğgeneral Ali Elverdi başkanlığında Baki Tuğ savcılığında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 no'lu Mahkemesi’nde başlayıp 9 Ekim 1971 günü bitti. Deniz Gezmiş ve arkadaşları Hüseyin İnanYusuf Aslan 16 Temmuz 1971’de başlayan THKO-1 Davası’nda TCK’nin 146. maddesini ihlâl ettiği gerekçesiyle 9 Ekim 1971'de 146/1 maddesi uyarınca idam cezasına çarptırıldı.

İlgili haber:

Deniz Gezmiş idamdan önce neden Kelime-i Şehadeti reddetti?

idam.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muhammed İkbal kimdir?22 Nisan 2020 Çarşamba 10:14
  • Damat Ferit Paşa kim? TRT’nin yeni dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm’de gördüğümüz Damat Ferit Paşa kim?20 Nisan 2020 Pazartesi 14:07
  • Turgut Özal Kimdir?19 Nisan 2020 Pazar 10:50
  • Mercedes Kadir kimdir?19 Nisan 2020 Pazar 10:42
  • Ercüment Ovalı kim?17 Nisan 2020 Cuma 11:15
  • Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu özgeçmişi14 Nisan 2020 Salı 13:57
  • Haydar Baş kimdir?14 Nisan 2020 Salı 10:40
  • Topkapılı Cambaz Mehmet kimdir?TRT’nin yeni dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm’de gördüğümüz Topkapılı Cambaz Mehmet kimdir?13 Nisan 2020 Pazartesi 16:12
  • Wikileaks’in kurucusu Julian Paul Assange kimdir?12 Nisan 2020 Pazar 10:54
  • Andrew Jack kim? Andrew Jack koronavirüsten mi öldü?01 Nisan 2020 Çarşamba 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti