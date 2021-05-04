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Deniz salyaları Tekirdağ sahillerini yeniden kapladı

MARMARA Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan deniz salyası Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde yeniden ortaya çıkarak, sahilleri kapladı. Balıkçıların 'kay kay' adını verdiği deniz salyası kıyılarda kirliliğe neden oldu.
Deniz salyaları Tekirdağ sahillerini yeniden kapladı

Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülen ve yaklaşık 3 ay etkili olan deniz salyası uzun bir aradan sonra Tekirdağ sahillerinde yeniden görüldü. Aylardır balıkçılara zor anlar yaşatan ve bu yüzden Tekirdağ'da balıkçıların sezonu erken kapatmak zorunda kaldığı deniz salyası Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçesi kıyılarında bugün yeniden ortaya çıkarak, sahilleri kapladı. Balıkçıların kaykay adını da verdiği deniz salyası kıyı kesiminde kirliliğe neden oldu.

AĞLAR YIRTILDI

Marmaraeğrelisi'nde küçük tekneleriyle avlanmaya çıkan balıkçıların ağları salya nedeniyle yırtıldı. Balıkçı İsmail Topçu, "Dün akşam istavrite çıktım ağlar yırtıldı. İlk kez bu yıl bu kadar yoğun. Yırtılan ağlarımızı tamir ediyorum" dedi.

Alanın sıcaklığı ile birlikte deniz salyasının çürüyerek suyun üstüne çıktığını belirten balıkçı Sermettin Şengüllü ise, "Havaların ısınmasıyla birlikte deniz salyası artık suyun üzerine çıkmaya başladı. Deniz ısındığı için böyle oluyor. Şu an deniz çok berbat bir durumda" dedi.

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