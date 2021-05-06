  • BIST 1.427
  • Altın 478,364
  • Dolar 8,2950
  • Euro 9,9909
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi

Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan deniz salyası (müsilaj) Mudanya sahillerini de kapladı. Yat limanında, deniz salyasının balıkçı teknelerinin çevresini kapladığı görüntüler dron kamerasına yansıdı.
Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi

Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası, Bursa'nın Mudanya ilçesinin sahil kesimini de kapladı. Deniz salyası teknelerin etrafını çevreledi. Yaşanan deniz kirliliği, görenleri şaşkına çevirdi. Bölge, dron ile havadan görüntülendi.

deniz-salyasi.jpg

‘TEKNE MOTORLARINDA ARIZAYA NEDEN OLUYOR’

Deniz salyası nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirten balıkçı Engin Ünsal, "Hava sıcaklığının 20 dereceyi geçmesiyle birlikte dipte biriken salyalar su yüzüne çıktı ve görüntü kirliliğine neden oldu. Bizlere de zararı oldu. Su soğutmalı teknelerdeki makinelerin motorlarında arızaya sebep oluyor. Şu an denizin yüzeyine çıktı fakat bir ay öncesine kadar balıkçıların ağlarına yapışıyordu. Balık yakalamalarına engel oluyordu. Şu anlık bu zararlarını biliyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kripto para borsası Thodex'in yöneticisi Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor06 Mayıs 2021 Perşembe 13:41
  • Bakan Çavuşoğlu: Almanya ile ikili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor06 Mayıs 2021 Perşembe 13:08
  • Kısıtlamalara rağmen kahvede kumara 28 bin lira ceza06 Mayıs 2021 Perşembe 12:50
  • Bakan Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüştü06 Mayıs 2021 Perşembe 12:48
  • Van'da 3.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu06 Mayıs 2021 Perşembe 12:47
  • Gaybubet evlerindekilere 'maaş' dağıtan FETÖ'cü yakalandı: çıplak ayaklarla kaçmaya çalışması kamerada 06 Mayıs 2021 Perşembe 12:46
  • Karganın balkondaki yumurtayı alma anı görüntülendi06 Mayıs 2021 Perşembe 12:45
  • Vaka sayılarında zirveyi gören Samsun, Kovid-19 aşısı ve tedbirlerle 42'nci sıraya geriledi06 Mayıs 2021 Perşembe 12:44
  • AK Parti'li Çelik: Gasp, işgal ve zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız06 Mayıs 2021 Perşembe 11:37
  • Türkiye'de nisan ayında yağışlar yüzde 48 azaldı06 Mayıs 2021 Perşembe 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti