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Deniz suyu soğudu, balık avı sezonu durdu

Zonguldak'ta deniz suyu sıcaklığının 9 dereye kadar düşmesi, balık avını vurdu. Teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, su sıcaklığının haftaya artmasını bekliyor.
Deniz suyu soğudu, balık avı sezonu durdu

Bartın, Zonguldak, Düzce kıyılarında deniz sıcaklığının 24'ten 9 dereceye kadar düşmesi, av sezonunu olumsuz etkiledi. Sezonun ilk haftasından umduğunu bulamayan balıkçılar limana çekilerek hava şartları ile ve deniz suyu sıcaklığının normalleşmesini bekliyor. Tezgahlarda az sayıda bulunan palamudun tanesi 50 liradan, istavrit ile mezgidin ise kilosu 30 ile 40 liradan satışa sunuldu.

'BALIK ŞOK YEDİĞİ İÇİN KIYI KESİMLERE VURDU'

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, denizlerde kuzey rüzgarıyla oluşan ters akıntının su sıcaklığında ani düşüşe neden olduğunu söyledi. Bunun sonucu bazı balıkların şok geçirerek hareketsiz kaldığını ve kıyılara vurduğunu belirten Kayhan, "Karadeniz'de ani su sıcaklığı düşmesi yaşandı. Kuzey rüzgarlarıyla gelen ters akıntıların deniz suyunu 24 derecelerden 9 dereceye düşürdü. Bu da denizde yaşayan canlılara şok etkisi yapmıştır. Bartın'da balıkların kıyıya vurma nedeni budur. Bu sırf Bartın'da değil, Kefken'e kadar her tarafta balık şok yediği için kıyı kesimlere vurdu" dedi.

'ENDÜSTRİYEL BALIKÇILIKTA AV DURDU'

Kayhan, cumartesi gününden itibaren su sıcaklığının mevsim normallerine dönmesini beklediklerini söyledi. Su sıcaklığının normale dönmesiyle balıkların yüzeylere yaklaşacağını belirten Kayhan, şöyle konuştu:

"Deniz yavaş yavaş, bu hafta sonuna kadar ısınacak. Isınmasıyla balık kendine gelecek. Ondan sonra hamsi de bekliyoruz. Hamsi denizde var. İstavrit ve palamut da olacağını düşünüyoruz. Kıyı kesimlerde ufak teknelerle ara ara avlanma olsa da bu yeterli değil. Şu an özellikle endüstriyel balıkçılıkta av durdu. Balıkçılar çıksalar bile deniz kötü. Cumartesi günüyle birlikte yağmur bekleniyor. Yağmurla deniz suyu normale döner ver balıkçılar açılacak. Tüm endüstriyel balıkçılık yapan tekneler onu bekliyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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